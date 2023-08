Deuz. Großes Staunen in Netphen-Deuz: Will da jemand massenhaft Suppe kochen? Da liegen haufenweise einwandfreie Duffeln – und jetzt auch noch Zwiebeln

Sie staunen und staunen. Berthold Daub, Vorsitzender der Haubergs- und Jagdgenossenschaft Deuz, ging am Montagnachmittag den Waldweg oberhalb der IPA-Hütte entlang, gegenüber der AWO-Werkstätten. Und entdeckte dort, etwas abseits des Weges: Kartoffeln. Massenhaft Kartoffeln, geschätzt etwa 30 Zentner. Und das Rätselraten nimmt kein Ende.

Zunächst alarmierte Berthold Daub Waldvorsteher Hans-Georg Gieseler. Der machte sich ebenfalls ein Bild von der Lage und konnte sich ebenfalls keinen Reim auf die Duffeln machen. Sie wissen nur, dass hier irgendjemand, warum auch immer, in der Nacht von Sonntag auf Montag enorme Mengen Kartoffeln abgekippt hat. Und als wäre das nicht genug, sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 24. August, auch noch massenhaft Zwiebeln dazugekommen – rund fünf Zentner, schätzen sie. Will da jemand Suppe im großen Stil kochen? Fehlen eigentlich nur noch Lauch und Mettwürstchen.

Kartoffeln in Deuz sind einwandfrei – beste Qualität, nicht verschimmelt, frisch

„Wir stehen vor einem Rätsel“, sagt Berthold Daub. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, wer die Duffeln hier abgekippt hat, und noch weniger, warum. Denn sie sind weder faul, noch verschimmelt – sondern von bester Qualität und fester Beschaffenheit. Sie haben noch nicht gekeimt, es handelt sich also um recht frische Kartoffeln, aus diesem Jahr, so Berthold Daub. In ihrer Ratlosigkeit wandten sich die Deuzer an Landwirt Henner Braach aus Beienbach, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Siegen-Wittgenstein: „Vermutlich sind das keine Siegerländer Kartoffeln“, resümiert der. Denn die werden erst Ende August/Anfang September aus der Erde geholt, so der Bauer.

Der Deuzer Kartoffelberg reichte offenbar nicht: Nun liegen direkt daneben auch noch große Mengen Zwiebeln. Foto: Jürgen Schade

Auch die Größe stimme nicht. „Die abgekippten Kartoffeln sind viel Größer als unsere heimischen Erdäpfel“, weiß Hans-Georg Gieseler. Der Verkaufswert dieser einwandfreien Kartoffeln dürfte bei rund 1000 Euro liegen, dazu kommen nun noch die Zwiebeln, die aktuell zwischen 400 und 500 Euro erzielen dürften. Geruchs- und Geschmacksproben wurden schon gemacht – demnach gab es keine Auffälligkeiten bei den „Probanden“ gegeben. Derzeit werden einige der Kartoffeln in einem Lebensmittellabor untersucht, um festzustellen ob sie wirklich genießbar sind. Das Ergebnis wird in der kommenden Woche erwartet, bis dahin haben die Deuzer die Nahrungsmittel-Berge mit festen Planen abgedeckt, damit Wildschweine, Rehe und Hirsche sich nicht daran laben. Und um sie vor Sonne und Regen zu schützen. Dann bleiben sie länger genießbar.

