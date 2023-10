Wetter im Siegerland: Es wird deutlich kühler – Frostgefahr

Siegen. Auf das Siegerland kommt eine Kaltfront zu. Es wird regnerisch, windig und deutlich kühler – sagt Carsten Beyer von „Meteo Siegerland“ voraus.

Die vergangenen Tage erinnerten mehr an Spätsommer als an Herbst. Das Gefühl könnte sich ab Samstag aber ändern, sagt Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes „Meteo Siegerland“.

Am Donnerstag zieht die Kaltfront von Tief „Ralf“ besonders über die Nordhälfte Deutschlands hinweg und beeinflusst das Wetter im Siegerland kaum. Dann gibt’s Freitag noch mal eine Warmfront, bevor am Samstag die kräftigere Kaltfront „Quiron“ von Nord nach Süd über Deutschland zieht und eine nachhaltige Abkühlung mit sich bringt, schildert Carsten Beyer. „Der Donnerstag ist eher grau als blau und besonders am Vormittag gibt es noch Regen.“ Zum Nachmittag bleibt es bei wechselhaftem Wetter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 19 Grad; es wird sehr windig.

Am Freitag gibt’s laut Wettervorhersage von „Meteo Siegerland“ zunächst dichte Wolken und örtlich etwas Regen, „dann teils freundlicher mit Sonne und Wolken im Wechsel“. Die Temperaturen liegen bei bis zu 23 Grad. Teils soll es stark böigen Südwestwind geben.

Der Samstag startet mit kräftiger Kaltfront und teils starkem Regen. „Später lockern die Wolken auch mal auf und es folgen nur vereinzelt Schauer, oft gibt es noch etwas Sonne“, schreibt „Carsten Beyer“. Höchsttemperaturen: 12 bis 17 Grad.

Sonntag (nach einer frischen Nacht mit örtlichen Frost in Bodennähe) gibt es tagsüber einen Mix aus Sonne und dichte Wolken. „Am Nachmittag kann es auch mal ein Regenschauer geben. Höchsttemperaturen deutlich kühler bei 8 Grad im Bergland und 13 Grad unten an der Sieg.“ Hinzu kommt böiger Nordwestwind. Es wird trockenkalt mit Boden-/Luftfrostgefahr. Ab Mitte nächster Woche soll es langsam wieder milder werden.

