Wetter in Siegen: „Der Juni war etwas zu warm“

Willi Bürger wertet regelmäßig die Wetterdaten der Messstation an der Realschule am Oberen Schloss in Siegen aus

Siegen. Der Juni war in Siegen etwas wärmer und trockener und die Sonne schien länger als im Durchschnitt. Im Vergleich zu 2019 war der Juni aber „normal“

Willi Bürger hat die Siegener Wetterdaten der Messstation an der Realschule Am Oberen Schloss ausgewertet. Sein Fazit: „Der Juni 2020 war im Vergleich zum Durchschnitts-Juni etwas zu warm, etwas zu trocken und brachte etwas zu viel Sonnenschein, jedoch im Vergleich zum letzten Rekord-Juni ein durchschnittlicher Sommermonat, wie er für unsere Breiten üblich ist.“

Temperaturen: Die Durchschnittstemperatur im Juni betrug 16,7° C. Damit lag sie 1,2° über dem 30-jährigen Durchschnitt (1981-2010) von 15,5°. Zum Vergleich: 2019 war der Juni mit einer Durchschnittstemperatur von 19,7° am wärmsten, 1971 und 1985 mit jeweils 12,4° war er am kältesten. Die wärmsten Tage waren der 26. und 27. mit jeweils 21,8° im Schnitt. Die Monatshöchsttemperatur wurde am 26. mit 28,8° gemessen. Damit hatten wir keinen Heißen Tag mit Temperaturen über 30°, aber elf Sommertage über 25°. Im Schnitt der letzten 30 Jahre hatte bei uns der Juni 1,1 Heiße- und 4,5 Sommertage. Der kälteste Tag war der 5. mit 8,7° im Tagesschnitt, die Tiefsttemperatur wurde am 8. mit 4,9° und am Boden mit 2,3° gemessen. Der Juni hatte damit auch keine Frosttage mehr mit Temperaturen teilweise im Minusbereich, und keinen Bodenfrost.

Niederschläge: Der Niederschlag im Juni betrug 73,9 Liter je Quadratmeter (qm) und lag damit 6,2 Liter unter dem Durchschnitt von 80,1 Liter. Damit fielen 92,3 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags. Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 14. mit 15,5 Liter je qm und am 5. mit 13,3 Liter. Die Niederschläge verteilten sich auf 15 Tage.

199 Stunden Sonnenschein im Juni in Siegen

Wind: Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 5. mit 15,8 Meter/Sekunde = 57 km/h gemessen, was Windstärke 7 auf der Beaufort-Skala entspricht.

Sonnenschein: Die Sonne schien im Juni insgesamt 199 Stunden. Normal sind in NRW 184 Stunden zu erwarten, in diesem Jahr waren es 205 Stunden. Zum Vergleich: 2019 schien die Sonne bei uns sagenhafte 293 Stunden, 2012 nur 111 Stunden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.