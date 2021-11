Der Oktober brachte mit „Hendrik“ den ersten Herbststurm des Jahres. Die Böen schüttelten in Siegen reichlich Laub von den Bäumen – die Fahrräder vor der City-Galerie stehen eigentlich nämlich nicht so hoch in bunten Blättern.

Siegen. In Siegen brachte das Wetter im Oktober 2021 ziemlich viel Sonne und (zu) wenig Regen. Dafür blies der Wind ganz schön: Der Monat im Überblick.

Der Oktober 2021 war in Siegen überwiegend ein „Goldener Oktober“: durchschnittlich warm, es regnete wenig, dafür schien die Sonne überdurchschnittlich viel. Dieses Fazit zieht Willi Bürger nach Auswertung der Daten der Wetterstation am Oberen Schloss (306 Meter über Normalnull).

Wetter in Siegen: Temperaturen im Oktober

Die Durchschnittstemperatur in Siegen betrug im Oktober 9,2 Grad Celsius. Das sind 0,6° mehr als der 30-Jahre-Durchschnitt (1971 bis 2000), aber 0,1° weniger als der Schnitt der Jahre 1991 bis 2020. Der wärmste Tag war der 3. mit 16,3°, die Monatshöchsttemperatur wurde ebenfalls am 3. mit 20,2° gemessen. Es gab damit keinen Sommertag mehr mit mehr als 25°. Der kälteste Tag war der 24. mit 4,7° im Tagesschnitt, die Tiefsttemperatur wurde am 24. mit -1,4° gemessen, am Boden am 24. und 25. mit -4,8°. Der Monat hatte vier Frosttage mit Minustemperaturen. Normalerweise hat der Oktober in Siegen 1,5 Frosttage. Zum Vergleich: Der kälteste Oktober seit 1970 war der Oktober 1974 mit nur 4,6° im Schnitt, die wärmsten waren die Oktober 2001 und 2006 mit 12,4°.

Wetter in Siegen: Niederschläge im Oktober

Es regnete im Oktober insgesamt nur 44,5 Liter je Quadratmeter. Damit war der Niederschlag um 47,6 l niedriger als der 30-Jahre-Durchschnitt von 92,1 Litern. Es fielen nur 48 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags: „wiederum ein viel zu trockener Monat“, wie Willi Bürger schreibt. 1985 regnete es im Oktober mit 19 l/qm am wenigsten. Den höchsten Oktober-Niederschlag gab es in Siegen 1988 mit 292 l/qm. Der höchste Tagesniederschlag fiel am 21. mit 11,3 l/qm. Die Niederschläge verteilten sich auf 21 Tage.

Wetter in Siegen: Sturm „Hendrik“ fegt über die Stadt hinweg

Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 21. mit 83,2 Stundenkilometer während Herbststurm Hendrik gemessen, was Windstärke 9 auf der Beaufort-Skala entspricht. Windstärke 8 gab es am 3. mit 66,2 km/h und am 31. mit 62,6km/h.

Wetter in Siegen: Sonnenschein im Oktober

Die Sonne schien im Oktober insgesamt 115 Stunden. Der Sonnen-Rekord wurde 2005 mit 177 Stundenerzielt. Minus-Rekord: 2020 mit nur 39 Stunden. In NRW schien sie in diesem Jahr durchschnittlich 110 Stunden.

