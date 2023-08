Wetter in Siegen: „Ein Juli, wie wir ihn von früher kennen“

Siegen. Sehr warm, dann herbstlich: Gerade regnet und stürmt es, der Juli 2023 in Siegen war aber ein durchschnittlicher Juli, zeigen die Wetterdaten.

Der Juli 2023 war „eigentlich ein durchschnittlicher Juli, wie wir ihn von früher kennen“: Dieses Fazit zieht Willi Bürger, nachdem er die Daten der Wetterstation der Realschule am Oberen Schloss ausgewertet hat. Dies gelte gleichermaßen für Temperatur, Niederschlag und Sonnenschein. „Allerdings war die erste Julihälfte sehr warm, dafür die zweite eher herbstlich.“

Temperaturen

Die Durchschnittstemperatur im Juli betrug 17,8° C. Das ist 0,7 °C mehr als der 30-jährigen Durchschnitt von 17,1° der Jahre 1971-2000, aber 0,2° weniger als im wärmeren 30-Jahresschnitt von 18° (1991-2020). Zum Vergleich: Den wärmsten Juli hatten wir 2006 mit 22°, den kältesten 2000 mit 14,3°. Der wärmste Tag war der 8. mit 23,7°. Die Monatshöchsttemperatur hatten wir am 9. mit 34,6°. Die bisherige Höchsttemperatur an unserer Wetterstation hatten wir am 25. Juli 2019 mit 38,3°. Es gab 8 Sommertage mit Höchsttemperaturen über 25°, davon 3 Heiße Tage mit Temperaturen über 30°C (8., 9., !1.). Durchschnitt der letzten 30 Jahre: 8,1 Sommer- und 2,4 Heiße Tage). 2006 im Rekord-Juli waren es sogar 27 Sommertage, davon 13 Heiße Tage. Der kälteste Tag im Juli 2023 war der 26. mit 13,3° im Tagesschnitt, die Tiefsttemperatur wurde am 22. mit 7,2° und am Boden mit 4° gemessen.

Niederschläge

Der Niederschlag im Juli betrug 88,5 Liter je qm und lag damit 7 Liter über dem 30-Jahre-Durchschnitt von 81,5 Liter. Damit fielen 108,6% des durchschnittlichen Juli-Niederschlags. 1980 gab es einen Rekord-Niederschlag von 184 Liter, 1971 waren es nur 14 Liter je qm. Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 27. mit 26,9 l/qm und am 31. mit 11,2 l/qm. Die Niederschläge verteilten sich auf 20 Tage.

Wind

Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 11. mit 21 Meter/Sekunde = 75,6 Stundenkilometer gemessen, was der Windstärke 9 auf der Beaufort-Skala entspricht. Windstärke 8 gab es zudem am 5. Juli (67 km/h) und am 9. Juli (63 km/h).

Sonnenschein

Die Sonne schien im Juli 206 Stunden. Zum Vergleich: 2011 schien sie nur 112 Stunden, 2006 aber 299 Stunden. Der Durchschnitt liegt in NRW im Juli bei 187 Stunden, in diesem Jahr waren es 200 Stunden. Damit lag das Siegerland mal wieder leicht über dem Nordrhein-Westfalen-Schnitt.

