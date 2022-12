Wetter in Siegen: Eisregen, Schnee und Blitzeis drohen

Siegen. So frostig wie in der letzten Nacht war es lange nicht mehr in Siegen-Wittgenstein. In Kürze aber wird es ungemütlicher – und gefährlich.

Die mit Abstand kälteste Nacht seit Jahren liegt nun hinter uns und brachte im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein zweistellige Tiefsttemperaturen: in Benfe -16,2 Grad, in Netphen -13,1 Grad, in Burbach -12,5 Grad, in Kreuztal -11,8 Grad und selbst in Siegen -10,3 Grad.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Auch in den kommenden zwei Nächten wird es nochmal frostig, bevor in der Nacht zu Montag, 19. Dezember, eine Warmfront mildere Temperaturen bringt und für Eisregen, Schnee und Blitzeis sorgt, wie Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland prognostiziert. Demnach verläuft das Wochenende ruhig und oft mit Dauerfrost.

Sonntagabend, 18. Dezember, kommt dann langsam eine neue Störung auf, so der Experte weiter, die Siegen-Wittgenstein am Montag erreicht. Mit ihr steigen die Temperaturen zumindest in höheren Luftschichten in den positiven Bereich, doch am Erdboden bleibt es noch frostig kalt und der Niederschlag kann zu Eis gefrieren. Blitzeis und Eisregen sind die Folge. Spätestens Montagabend entspannt sich die Lage aber und überall gibt es Tauwetter.

Experte aus Siegen zu Schnee an Weihnachten

Stichwort Weihnachten: Auf Grundlage aktueller Wettermodellberechnungen sei es für Carsten Beyer keine Überraschung, dass Weihnachten das Tauwetter kommt. Mehr noch, es soll ungewöhnlich warm und windig werden. Alle drei wichtigen Vorhersage-Modelle berechnen das Maximum der Milderung für Dienstag, 20. Dezember, die Höchsttemperaturen im Kreisgebiet bis auf 3 bis 9 Grad ansteigen lassen kann.

Allerdings können weiße Weihnachten noch möglich sein. Entscheidend sei nicht zuletzt das Verhalten eines Hochs über Grönland und eines Hochdruckeinschubs von Alaska in Richtung der Karasee. Eine Acht-Tage-Prognose sei allerdings viel zu unsicher: „Es bleibt spannend“, betont der Experte.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland