Auf den Straßen in Siegen-Wittgenstein ist angesichts der Wetterprognosen Vorsicht geboten. (Symbolbild)

Meteorologie Wetter in Siegen: Endlich – jetzt soll es schneien

Siegen Der Winter könnte erstes Gastspiel geben. Vielleicht reicht es für Schneemänner. Auf den Straßen kann es gefährlich glatt werden.

Experte Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland, geht von einem Intermezzo des Winters in Siegen-Wittgenstein aus: „Ob und wie lange er sich bei uns aufhalten will und besonders ob es für Schnee bis nach Siegen reicht, ist noch unsicher“, prognostiziert er. Aber in Lagen ab etwa 500 Metern werde es „mit Sicherheit mal für Schnee und Glätte reichen“.

Besonders nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang ist überall mit Straßenglätte durch Überfrieren oder Schneematsch zu rechnen. Milde Atlantikluft wird demnach in der Nacht auf Freitag, 24. November, von neuer Polarluft abgelöst. Anschließend stellt sich die Wetterlage dann grundlegend um, so Carsten Beyer weiter. Hinter der Kaltfront fließt Höhenkaltluft ein und die Regenfälle oder Schauer werden mehr und mehr in Schneeregen und Schnee übergehen und das besonders im Bergland.

Schneeregen und Schnee bis ins Flachland

In der Nacht zu Samstag, 25. November, kann es aber bis ins Flachland Schneeregen und Schnee geben. Sollte es zwischen den Schauern auflockern ist nicht nur im Bergland Glättegefahr durch Überfrieren angesagt, sondern auch an der Sieg, warnt der Experte. Am Wochenende werde es kühler, auch erste nennenswerte Schneeschauer bis ins Flachland kündigen sich an. Im Bergland oberhalb von 400 oder 500 Metern kann die weiße Pracht mit Glück schon für die ersten Schneemänner reichen. Ob es zum Rodeln genügt, hängt davon ab wieviel Schauer über das Kreisgebiet ziehen werden.

Die neue Woche verläuft dann zunächst im Bergland frühwinterlich, in tieferen Lagen bleibt es wahrscheinlich zu mild und somit eher nasskalt. Wie es nach Wochenmitte weiter geht, ist derzeizt völlig offen.

