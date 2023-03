Wetter in Siegen: Erneut drohen Schnee und Straßenglätte

Siegen. Immer wieder lacht die Sonne. Das bleibt allerdings nicht so. Es wird ungemütlich und mitunter gefährlich, warnt der Wetterexperte.

Es bleibt dabei, der Winter gibt sich noch nicht geschlagen. Am kommenden Sonntag, 26. März, wird es gegen Abend erneut so kalt, dass Schnee und Glätte bis auf Sieg-Niveau möglich sind, wie Carsten Beyer, Betreiber des Regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland prognostiziert.

Samstagvormittag, 25. März, scheint zeitweise die Sonne, allerdings schieben sich immer wieder dunkle Wolken vor die Sonne und bringen zunächst vereinzelt Schauer. Am Nachmittag geht das wechselhafte Wetter weiter und es fallen einige Schauer, die dann kräftig, einzeln auch gewittrig ausfallen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad. Der Südwestwind weht dazu frisch mit starken bis stürmischen Böen von 50 bis 70 Stundenkilometer, auch einzelne Sturmböen bis 80 km/h sind bis in die Niederungen zu erwarten.

Behinderungen im Siegener Berufsverkehr zu erwarten

Sonntag, 26. März, kommen neue dichte Wolken mit Regen, zum späten Nachmittag ist auch Schnee im Bergland möglich. Höchsttemperaturen werden bereits am Vormittag erreicht, so Carsten Beyer weiter, und gehen über Tag leicht zurück auf 2 bis 8 Grad. Der Wind ist nur noch schwach unterwegs. Am Montagmorgen, 27. März, drohen Behinderungen im Berufsverkehr durch überfrierende Nässe und Schneematsch. Das Wetter gestaltet sich über den Tag mit etwas Sonne, aber auch teils kräftige Regen-, Schneeregen- und Graupel- und Schneeschauern. Örtlich sind Gewitter. Die Höchsttemperaturen: nass-kalte 2 bis 4 Grad an der Sieg und minus 1 bis 3 Grad im Bergland.

Am Dienstag, 28. März, ist nach derzeitigem Stand nach frostiger Nacht ein Wechsel aus Sonne und Wolken möglich, aber nur noch vereinzelt Schneeregen und Schneeschauern.

