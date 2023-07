Meteorologie Wetter in Siegen: Erst stürmt’s, dann wird’s tropisch heiß

Siegen. Wetterexperte Carsten Beyer rät, den Garten windfest zu machen, Sturmböen drohen. Danach wird es wieder extrem.

„Es könnte ungewöhnlich windig werden“, teilt Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland mit. Mittwoch, 5. Juli, kommt von den Niederlanden her ein kleinräumiges, aber sehr intensives Tiefdruckgebiet.

An dessen Südflanke könne es zu für die Jahreszeit ungewöhnlichen Windgeschwindigkeiten kommen. Doch wo genau das ist, sei aktuell noch etwas unsicher. Der Wind weht dazu mäßig aus Südwest. In der Nacht auf Mittwoch, 5. Juli, ist es zunächst noch locker bewölkt und trocken, doch im Verlauf breiten sich dichte Wolken aus, die in den Morgenstunden schauerartigen Regen bringen. Teils sind kräftige Regengüsse möglich. Tiefsttemperaturen: 13 bis 9 Grad. Zum Morgen hin kommt frischer bis starker Südwestwind auf, teils wird es stürmisch mit der Gefahr von Sturmböen bis 80km/h.

Teils kräftiger Regen zieht durch das Siegerland

Am Mittwochmorgen und -vormittag zieht teils kräftiger Regen durch und verabschiedet sich dann nach Hessen. Später lockern die Wolken häufiger mal auf. Am Mittag und Nachmittag stellt sich verbreitet ein Wechsel aus Sonne und mal lockeren, mal dichten Wolken ein, dabei kann es örtlich Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 21 Grad.

Am Donnerstag, 6. Juli, ist es teils freundlich, teils wolkig aber oft schon trocken. Die Höchsttemperaturen pendeln sich zwischen 18 bis 24 Grad. In der Nacht zu Freitag, 7. Juli, sollte noch mal ordentlich durchgelüftet werden, rät Carsten Beyer. Denn am Freitag wird es nach frischer Nacht über Tag sonnig – und heiß. Bis zu 30 Grad sind drin.

Auch der Samstag, 8. Juli, wartet mit bis zu 31 Grad. Der Sonntag, 9. Juli, indes wird laut Prognose schwülheiß mit steigendem Schauer- und Gewitterrisiko. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 27 und 33 Grad.

