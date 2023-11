Spuren im Schnee: Ist in Siegen-Wittgenstein mit den ersten Flocken zu rechnen?

Meteorologie Wetter in Siegen: Es wird kälter– kommt der erste Schnee?

Siegen Zwar soll es trockener werden in Siegen-Wittgenstein, kündigt Carsten Beyer an. Wahnsinnig gemütlich dürfte es trotzdem nicht sein.

Die kräftigen Regenmengen der vergangenen Tage sind erstmal vorbei, sagt Experte Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland. Nun werde es schrittweise kühler. Und: Am Wochenende ist mit großer Wahrscheinlichkeit mit ersten richtigen Schneeflocken zu rechnen – im höchsten Bergland in Siegen-Wittgenstein.

Nach einer ruhigeren ersten Wochenhälfte geht es ab Mittwochabend, 8. November, in den Einflussbereich eines neuen Tiefs. Dadurch dreht die Strömung dann vorübergehend auf Nordwest am Wochenende, somit ist dann auch eine Abkühlung zu erwarten, betont Carsten Beyer. Mit Niederschlägen ist aber kaum zu rechnen. Wenn doch, dann könnten sie zumindest am Rothaarkamm als Schnee oder Schneeregen fallen.

Heute wird es die Sonne erneut schwer haben. Über weite Strecken des Tages ist der Himmel mit dichten Wolken bedeckt, örtlich ziehen Schauer durch. Auflockerungen sind selten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 bis 11 Grad. In der Nacht auf Mittwoch ist es ebenfalls oft dicht bewölkt, gebietsweise erwartet der Experte schauerartigen Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 7 und 3 Grad. Mittwoch selbst startet am Vormittag mit einem Wechsel aus etwas Sonnenschein und dichten Wolkenfeldern noch oft trocken. Am Nachmittag gibt es weiterhin einen Mix aus Wolken und Sonne.

Experte aus Siegen warnt vor Glättegefahr

Donnerstag, 9. November, bringt vielfach kompakte Wolken, nur wenig Sonne und teils schauerartigen Regen. Die Höchsttemperaturen: 4 bis 9 Grad. Am Freitag, 10. November, setzt sich vielfach die Sonne durch, allerdings tauchen auch immer wieder Wolken auf, Schauer sind möglich.

Für Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, kündigt Carsten Beyer mal mehr, mal weniger Wolken an sowie einzelne, leichte Schauer. Im Bergland oberhalb von 600 Metern ist auch Schneeregen oder Schnee möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei nur noch 1 bis 6 Grad. Besonders abends, nachts und am Morgen ist mit Glätte im Bergland zu rechnen.

