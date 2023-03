Wetter in Siegen: Es wird turbulent – und bleibt winterlich

Siegen. Für die, die auf Frühling und Sonne warten, hat Carsten Beyer von Meteo Siegerland keine guten Nachrichten.

„Es wird turbulent in den nächsten Tagen. Wind, Regen, Schneeregen, Schnee, örtlich Gewitter und Hochwassergefahr“, sagt Carsten Beyer von Meteo Siegerland. Die Luftmassengrenze von Tief Diethelm trennt die polare Kaltluft im Norden von milder Luft im Süden, dies sorgt vor allem in der Nähe der dadurch entstehenden Luftmassengrenze für sehr unbeständiges Wetter mit teils kräftigem Regen, kurzzeitig auch Schneeregen oder Schnee. Zudem ist es sehr windig. Kleine Bäche und Flüsse können dabei weiter anschwellen und für ein kleines Hochwasser sorgen.

Donnerstag Abend und in der Nacht zum Freitag bedeckt und verbreitet Regen, gebietsweise auch kräftig. Tiefsttemperaturen 2 bis 8 Grad. Windig, im Bergland vereinzelte starke bis stürmische Böen möglich.

Samstag ein paar trockene Stunden

Freitag stark bewölkt bis bedeckt und weiterhin sehr regnerisch, in der zweiten Tageshälfte teils kräftiger Regen wahrscheinlich. An einigen Bächen und Flüssen kann das Wasser aus dem Flussbett übertreten. Höchsttemperaturen 5 bis 11 Grad. Anfangs schwacher Wind aus Südwest, ab dem nachmittags stark zunehmend und auf Nordwest drehend, dann starke bis stürmische Böen. In kräftigen Schauern auch Sturmböen bis ins Flachland nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Samstag zunächst bedeckt und abziehender Regen bzw. von Norden her in Schnee übergehende Niederschläge. In der zweiten Nachthälfte Übergang zu einzelnen Schauern und dann auch unten an der Sieg Schnee möglich. Samstagfrüh von Nordwesten größere Auflockerungen. Tiefsttemperaturen 0 bis -3 Grad, im Bergland bis -5 Grad. Überall extreme Glätte durch Schnee oder Überfrieren möglich.

Samstag wolkig mit Auflockerungen undl längere Zeit trocken. Höchsttemperaturen 0 bis 6 Grad. Mäßiger, teils frischer Wind um West, am Nachmittag abnehmend.

Sonntag wird verregnet

In der Nacht zum Sonntag von Westen zunehmende Bewölkung und in der zweiten Nachthälfte gelegentlich etwas Regen, im Bergland Schneeregen oder anfangs Schnee mit Glättegefahr. Tiefsttemperaturen in der ersten Nachthälfte, +1 bis -4 Grad im Bergland, Glättegefahr. In der zweiten Nachthälfte mit Wolkenaufzug steigende Temperaturen auf 0 bis +5 Grad.

Sonntag einfach im Bett bleiben: Es wird wechselnd bis stark bewölkt und gibt immer wieder Regen. Dabei wieder bis in höchste Lagen ansteigende Schneefallgrenze. Höchsttemperaturen steigen stark auf 5 bis 11 Grad. Zunehmender Südwestwind, im Bergland sowie in exponierten Lagen starke, vereinzelt stürmische Böen.

