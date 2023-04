Wetter in Siegen: Fällt die Maiwanderung ins Wasser?

Siegen. Der Blick nach draußen macht gerade nicht viel Hoffnung auf ein sonniges langes Wochenende. Ob das so bleibt, weiß Experte Carsten Beyer.

Das Wetter über das lange Wochenende könnte sich vielversprechend entwickeln, sagt Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland. Schon am Samstag, 29. April, ist Wetterbesserung in Sicht, am Sonntag, 30. April, gar Sonne und 12 bis 19 Grad.

In der Nacht auf Samstag wechseln sich zunächst Auflockerungen und dichte Wolken ab und letzte Regenschauer ziehen ab. In der zweiten Nachthälfte ist der Himmel überwiegend stark bewölkt, oft muss dennoch mit etwas Regen gerechnet werden. Die Temperaturen können auf bis zu 5 Grad zurückgehen.

Experte aus Siegen: Noch etwas Regen oder Nieselregen möglich

Der Samstag startet meist mit dichten Wolken und es fällt etwas Regen oder Nieselregen. Zum Nachmittag lockern die Wolken zögernd etwas auf und es bilden sich nur noch ganz vereinzelt Schauer. Ab dem Abend kann sich die Sonne immer besser durchsetzen, so Carsten Beyer. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad.

Am Sonntag gibt es Sonnenschein und nur harmlose Wolken, es wird bis zu 19 Grad warm. Am Montag, 1. Mai, indes sind vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen, es gibt einen Wechsel von Sonnenschein und Wolkenfeldern. Dienstag, 2. Mai, startet recht freundlich mit Sonnenschein, am Nachmittag tauchen mehr Wolken am Himmel auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 18 Grad.

