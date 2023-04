Wetter in Siegen: Frühling meldet sich ab – es gibt Schnee

Siegen. Ungemütlich, kalt, nass – und zuweilen auch winterlich. Das Wetter zeigt sich in den nächsten Tagen wenig frühlingshaft.

In der Nacht auf Dienstag, 25. April, legen die Schauer zunächst eine kurze Pause ein, sagt Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland. Nach Mitternacht allerdings kommen von Nordwesten her neue Schauer auf, die im Bergland ab etwa 500 Meter zunehmend mit Schnee vermischt sind, in Siegen lokal mit Graupel. Örtlich herrscht bei kalten Temperaturen Glättegefahr.

Am Dienstag selbst wechseln sich dickere Quellwolken mit Sonnenschein ab und dazu bilden sich am Vormittag vereinzelt, am Nachmittag dann vermehrt Schauer, die im Tiefland mit Graupel vermischt sein können. Anfangs gibt es ab rund 400 Meter, am Nachmittag ab 600 Meter Schneeschauer. Zudem ist ein kurzes Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 9 Grad. Dazu weht mäßiger, in Schauernähe stark böiger Nordwestwind.

Experte aus Siegen: Freitag wird der mieseste Tag

Der Mittwoch, 26. April, wartet nach frostiger Nacht mit teils bis zu minus 6 Grad mit vielen Wolken und wenig Sonne auf, vereinzelt sind Schauer möglich. Die Temperaturen klettern erneut nicht über die 9-Grad-Marke.

Am Donnerstag, 27. April, gibt es zu Beginn oft Boden- und Luftfrost, teils aber auch Nebel oder Hochnebel. Über den Tag hinweg bleibt es meist freundlich mit Sonnenschein und nur lockeren Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 Grad. Freitag, 28. April, wird vermutlich der schlechteste Tag der Woche in Sachen Niederschlag. Es ist meist unbeständig mit Regen oder Schauern, so Carsten Beyer. Die Höchsttemperaturen: 7 bis 14 Grad.

