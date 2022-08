Wetter in Siegen: Geht der Hitze-Sommer weiter?

Siegen. Örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter in Siegen-Wittgenstein, wird es danach wieder heiß? Die Prognose von Experte Carsten Beyer.

Viel kann, nix muss, heißt es am Donnerstag und Freitag in Sachen Wetter in Siegen-Wittgenstein. Es gibt örtlich und regional teils kräftige Schauer und örtliche Gewitter, prognostiziert Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland.

Diese treffen aber nicht jeden gleich im Kreisgebiet. Immerhin: Eine Kaltfront bringt einen Luftmassenaustausch. Dahinter gibt es zumindest vorübergehend angenehmere Temperaturen.

Der Höhepunkt der Hitze wird am Donnerstag mit bis zu 37 Grad erreicht. Am Abend und in der Nacht kommen von Westen her mit der Kaltfront von Tief Imke erste, teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Besonders ist mit Winddrehung von Süd auf West auch eine Böenlinie mit teils stürmischen Windböen möglich, so Carsten Beyer weiter.

Ab Samstag neues Hochdruckgebiet über Siegen-Wittgenstein

Regen sowie Schauer und Gewitter breiten sich in der Nacht und am Freitag weiter in Richtung Osten und Süden aus und damit endet die Hitze im Kreisgebiet. Es wird deutlich angenehmer und auch wieder freundlicher. Aber, es trifft nicht jeden gleich im Kreisgebiet. Schauer und Gewitter seien immer recht kurzfristig vorherzusehen.

Ab Samstag kommt mit einem neuen Hochdruckgebiet der Sommer zurück und bringt in der neuen Woche auch wieder Höchsttemperaturen von mehr als 28 Grad. Damit würden die Gefahren von Trockenheit und Waldbrand nur vorübergehend gelindert, aber nicht beendet. Zudem ist flächendeckend er Regen nicht in Sicht.

Noch eine Bitte seitens Meteo Siegerland: Nicht zuletzt angesichts der Hitze sollten niemals Kinder oder Tiere allein im Auto zurück gelassen werden. Es droht ein Hitzschlag, der zum Tod führen kann.

