Wetter in Siegen: Im Berufsverkehr könnte es rutschig werden

Nach leichten Schneefällen in der Nacht zeigten sich die Höhenlagen im Siegerland – wie hier die Breitenbacher Höhe – am Samstagmorgen für kurze Zeit winterlich.

Siegerland Nach einem ersten kurzen Gastspiel in den Höhenlagen könnte der Winter nun bis ins Siegerländer Flachland vordringen. Es ist Vorsicht geboten.

Das Wochenende bescherte dem Siegerland vor allem in den bergigeren Bereichen bereits den ersten Schnee. Mancherorts, unter anderem auf der Breitenbacher Höhe, blieb dieser sogar am Samstagvormittag noch liegen und verwandelte das Gelände in eine Winterlandschaft, bevor etwas höhere Temperaturen die weiße Pracht schmelzen ließen.

Wie es weitergeht, wird sich zeigen. „Der Wettertrend ist weiterhin noch sehr unsicher“, teilt Experte Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland, mit. Zentrale Frage ist, „ob es mild oder kalt wird“. Auf jeden Fall empfiehlt er, am Montagmorgen mehr Zeit für den Weg durch den Berufsverkehr einzuplanen: „Es könnte bis in tiefere Lagen schneien.“ In den höheren Lagen ab rund 400 Metern könnte dieser Niederschlag sogar etwas kräftiger ausfallen. Die Möglichkeit rutschiger Straßen sollten Autofahrerinnen und Autofahrer also auf jeden Fall auf dem Radar haben.

Siegen: Mitte der Woche wird es wahrscheinlich spürbar kalt

Selbst bei einem milden Wochenstart in den tieferen Lagen gibt es zunächst aber keine Entwarnung: „Dienstag und Mittwoch könnte vorübergehend die winterliche Kaltluft auch das Flachland erfassen.“ Die Temperaturen werden wahrscheinlich auf -2 bis +2 Grad sinken.

