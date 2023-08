Trotz des Regens steigen die Chancen auf Sonnenschein in Siegen-Wittgenstein. (Symbolbild)

Meteorologie Wetter in Siegen: „Man könnte sagen, der Regen wird wärmer“

Siegen. Endlich ein wenig Sommer in Siegen-Wittgenstein? Schwül und warm soll es werden, sagt Experte Carsten Beyer. Aber auch trockener?

Die Kaltfront ist durch und nun setzt sich bei wechselnder Bewölkung auch schon oft die Sonne in Siegen-Wittgenstein durch.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Die kommende Nacht allerdings wird richtig frisch mit Tiefsttemperaturen bis 3 Grad in Hochtälern und bis 8 Grad an der Sieg, sagt Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland. Donnerstag und Freitag, 9. und 10. August, wird es richtig sonnig und warm.

Donnerstag wird es durch Ausläufer von Hoch Lotte von Südwesten her sonniger und vor allem wärmer – und komplett trocken. Am Wochenende ist es immer noch sehr schwierig mit der Wetterlage. Denn viele Modelle sehen Samstag Schauer und sogar Gewitter über Deutschland. Teils mitten im Kreisgebiet, teils nördlich von Siegen-Wittgenstein, so Carsten Beyer weiter. Sicher ist, dass vom Atlantik aus Tief Arend aufzieht und wieder wechselhafteres Wetter mitbringt.

Chancen auf Sonnenschein steigen

In der kommenden Woche allerdings stehen die Zeichen auf schwüle Wärme mit Schauern und Gewittern. Die Temperaturen klettern auf mehr als 25 Grad. „Letztlich könnte man sagen, der Regen wird wärmer“, betont der Wetterexperte. Aber die Chancen zumindest zwischendurch auf Sonnenschein steigen auch.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland