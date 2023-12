Weihnachten in Siegen: Sturm, Hochwasser, Bäume stürzen um

Siegen In den nächsten Tagen ist wettermäßig in Siegen-Wittgenstein alles drin: Von Schnee bis Gewitter. Weihnachten wird dann ausgesprochen mild.

Ergiebigen Dauerregen sagt Carsten Beyer von Meteo Siegerland für diesen nasskalten Donnerstag voraus. Niederschlagsmengen von 15 bis 40 Millimetern werden berechnet. Bis zum 27. Dezember werden an der Sieg 50 bis 90 Millimeter Niederschlag erwartet, im Wittgenstein sogar noch deutlich mehr, mit 60 bis 120 Millimetern.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Wahrscheinlich reden wir dann von einem leichten Hochwasser an Bächen, Flüssen und ungünstig liegende Wiesen.“ Besonders in der Kaltfront und in Schauern und Gewittern können Windböen Geschwindigkeiten von 80 km/h bis 100 km/h erreichen. Weil die Böden gesättigt sind und kaum noch Wasser aufnehmen können, drohen umstürzende Bäume, da sie kaum Halt in den aufgeweichten Böden haben. „Waldspaziergänge solltet ihr lieber lassen“, rät Carsten Beyer.

Wenn Schnee fällt in Siegen-Wittgenstein, dann bleibt er nicht liegen

Auf der Rückseite von Tief Zoltan kommt die Kaltfront mit teils schweren Sturmböen, besonders im Bergland. Die vorübergehend kältere Luft kann besonders im Bergland zu Schneeregenschauer und Graupelgewittern führen. Dann besteht am Abend und in der Nacht vorübergehend Glättegefahr in Höhen um 600 Meter. Der Schnee wird aber nicht liegen bleiben, weil die Böden nass und frostfrei sind.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Freitag und Samstag bleibt es stark wechselhaft mit Regen und Schauern und stürmisch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 1 bis 6 Grad am Freitag und bis 10 Grad am Samstag. Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage bleiben oft nass, trockene Phasen sind von kurzer Dauer. Es wird sehr mild bei bis zu 13 Grad und weiterhin windig, „aber nicht mehr so stark“, sagt Carsten Beyer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland