Wetter in Siegen: Schneechaos auf den Straßen

Siegen Die Schneefälle, die bis in die Nacht andauerten, haben für jede Menge Herausforderungen gesorgt. Im Berufsverkehr ist Geduld gefragt.

Schnee und Eis haben auf den Verkehrswegen im Siegerland für mindestens herausfordernde Verhältnisse gesorgt. Der gegen Montagnachmittag, 27. November, immer stärker werdende Schneefall ließ erst im Laufe der Nacht nach – mit Folgen auch für den morgendlichen Berufsverkehr am Dienstag, 28. November.

Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) meldeten einen Komplettausfall der Linie R 11 wegen eines Feuerwehreinsatzes in Dahlbruch auf Höhe SMS. Die R 12 fährt lediglich bis Oberdielfen Ort, die R 13 bis Gernsdorf Wende. Die Fahrten der R 14 sollen komplett ausfallen, die R 16 bedient Haltestellen bis Hainchen Ortsmitte, teilen die VWS weiter mit. Sämtliche C-Linien werden ohne die Berge angefahren. Die Linie SB 4 steuert Wilnsdorf über Eiserfeld, Eisern und Rinsdorf an, allerdings ohne über den Lindenberg, Eremitage und Rödgen zu fahren.

Kein Intercity zwischen Frankfurt und Siegen

Die Bahn indes berichtet am Dienstagmorgen, dass sämtliche IC-Züge zwischen Frankfurt und Siegen ausfallen – wegen Reparaturarbeiten an der Oberleitung: „Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung.“ Reisende sollten sich vor Fahrtantritt auf bahn.de über ihre aktuellen Verbindungen informieren.

Gleich fünf Bäume hatten die Schneemaßen auf der Kreisstraße 28 zwischen Kreuztal-Buschhütten und Sohlbach-Buchen umgehauen. Der Alarm war am Montagabend gegen 21.26 Uhr eingegangen. Stellenweise versuchten die Einsatzkräfte aus Buschhütten und Siegen-Sohlbach sogar, die unmittelbar an der Straße stehenden Bäume vom Schnee zu befreien. Die Kreisstraße wurde von der Feuerwehr für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Auch auf dem Haardter Berg in Siegen-Weidenau hatten die ehrenamtlichen Kräfte der Einheit Weidenau alle Hände voll zu tun. Erst wurde ihnen in der Hochschulstraße ein auf die Fahrbahn gestürzter Baum gemeldet. Auch Am Eichenhang stürzte ein massiver Baum auf die Straße.

Kurz zuvor hatte sich in Kreuztal-Osthelden ein Streuwagen festgefahren, der Helfer benötigte selbst Hilfe. Auf der Freudenberger Wilhelmshöhe kollidierten auf schneeglatter Straße zwei Pkw. (mit Kai Osthoff)

Auch in Weidenau hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Foto: Kai Osthoff

