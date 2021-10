Wetter in Siegen: September sehr sonnig – und zu trocken

In Siegen konnten die Menschen im September überdurchschnittlich viel Sonnenschein genießen – auch noch Ende des Monats beispielsweise im Schlosspark am Oberen Schloss.

Siegen. In Siegen hielt der September ungewöhnlich viel Sonnenschein bereit – aber auch deutlich weniger Regen als üblich. Das Monatswetter im Überblick.

„Der September 2021 war wieder zu trocken, recht warm und verwöhnte uns mit viel Sonne“, meint Willi Bürger, der die Wetterstation an der Realschule Am Oberen Schloss betreut.

Temperaturen: Die Durchschnittstemperatur im September betrug 14,6 Grad Celsius und lag damit 1,1° über dem 30-jährigen Durchschnitt (1991-2020) von 13,5° und 1,8 ° über dem 30-Jahre-Schnitt von 12,8° (1971-2000). Spitzenreiter war der September 2016 mit 16,8°. Den kältesten September gab es 1972 mit 10,1°. Der wärmste Tag war der 9. mit 18,8° im Schnitt vor dem 10. mit 17,8°. Die Monatshöchsttemperatur wurde am 9. mit 27,2° gemessen. Es gab noch sechs Sommertage über 25°, aber keine heißen Tage über 30°. Normalerweise wären 3,8 Sommertage zu erwarten gewesen. Der kälteste Tag war der 29. mit 9,2° im Tagesschnitt, die Tiefsttemperatur wurde am 21. mit 3,3° und am Boden am mit 0° gemessen. Damit hatte der September noch keinen Frosttag mit Minustemperaturen.

Siegen: September beim Sonnenschein „ausnahmsweise über dem Bundesdurchschnitt“

Niederschläge: Der Niederschlag im September betrug nur 31,9 Liter und war damit 54,6 Liter niedriger als der 30-Jahre Durchschnitt von 86,5 Litern – 37 Prozent der Durchschnittsniederschläge. Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 15. mit 9,9 und am 10. mit 9,8 Litern je Quadratmeter. Die Niederschläge verteilten sich auf acht Tage. Zum Vergleich: 1971 betrugen die Niederschläge nur 16 l/m2, 2001 dagegen 171 l/m2.

Wind: Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 29. mit 14,7 Meter/Sekunde (= 53 km/h) gemessen, was der Windstärke 7 auf der Beaufort-Skala entspricht.

Sonnenschein: Die Sonne schien im September gute 187 Stunden. Im Jahr 2017 waren es nur 108 Stunden. 2016 gab es 225 Sonnenstunden. Die durchschnittliche Sonnenscheindauer in Deutschland beträgt 150 Stunden im September, in diesem Jahr waren es 175 Stunden. Willi Bürger: „Das Siegerland lag beim Sonnenschein ausnahmsweise über dem Bundesdurchschnitt.“

