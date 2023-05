Meteorologie Wetter in Siegen: So nass und kalt war der Frühling selten

Siegen. Es könnte zwar ein wenig frühlingshafter werden – in den kommenden Tagen allerdings droht auch wieder Bodenfrost, sagt der Experte.

Der Frühling 2023 zahlt zu den nassesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, betont Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland. Unter Umständen könnte es besser werden.

Für das Wochenende prognostiziert er einen Sonnen-Wolken-Mix. Zudem könnten die Temperaturen auf bis zu 20 Grad klettern. Allerdings: Hobbygärtner sollten aufpassen. In der Nacht auf Donnerstag, 18. Mai, sowie in der Nacht auf Freitag, 19. Mai, kann es örtlich Bodenfrost geben.

Tiefsttemperaturen liegen um den Gefrierpunkt

Der Mittwoch, 17. Mai, startet wolkig, im Tagesverlauf wird es zunehmend freundlicher mit Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen pendeln sich zwischen 9 und 16 Grad ein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. In der Nacht zu Donnerstag ist es teils wolkig, teils klar. Die Temperaturen sinken bis auf minus ein Grad. Verbreitet kommt es zu Frost in Bodennähe, in Hochtälern zu Luftfrost bis minus fünf Grad. Christi Himmelfahrt selbst wird überall heiter bis wolkig mit Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen: 12 bis 17 Grad.

In der Nacht auf Freitag ist es gering bewölkt, teils klar. Die Tiefsttemperaturen liegen um den Gefrierpunkt, es kann zu Frost in Bodennähe kommen. In den Hochtälern ist Luftfrost möglich. Für Freitag und das Wochenende erwartet Carsten Beyer viel Sonnenschein und nur harmlose Wolken. Sonntagnachmittag, 21. Mai, sind aktuell erste Schauer und Gewitter berechnet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 22 Grad.

