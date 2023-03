Meteorologie Wetter in Siegen: Warum Winterreifen erste Wahl bleiben

Siegen. Morgens früher hell und die Temperaturen stimmen auch. Der Winter, so unser Experte, hat sich aber noch lange nicht verabschiedet.

Der Frühling ist da, zumindest kalendarisch, Winterreifen im Straßenverkehr bleiben aber dennoch erste Wahl, prognostiziert Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland.

Der Mittwoch, 22. März, beginnt trocken mit etwas Sonnenschein. Ab Mittag zieht es sich dann wieder zu und vom Westen her zieht Regen auf, der zum Abend auch das Wittgensteiner Land erreicht. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 13 Grad. Der Südwestwind weht dazu mäßig bis frisch mit starken Böen.

Am Donnerstag, 23. März, ist es bedeckt und sehr regnerisch, kaum mal eine Wolkenlücke. Die Höchsttemperaturen pendeln sich zwischen 7 bis 13 Grad ein, dazu bleibt es sehr windig. Am Freitag, 24. März, gibt es laut Vorhersage zahlreiche teilweise auch kräftige oder gewittrige Regengüsse. Dazwischen kommt aber auch immer wieder mal die Sonne heraus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 12 Grad. Es bleibt windig und besonders in Schauernähe sind Sturmböen möglich.

Siegener Experte: Glätte durch überfrierende Nässe droht

Auch der Samstag, 25. März, liefert wechselhaftes und windiges Schauerwetter, örtlich auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen: 6 bis 12 Grad. Es wird windig mit einigen Sturmböen. In Schauern auch schwere Sturmböen möglich. Auch der Sonntag, 26. März, bringt noch etwas Regen.

Die neue Woche startet dann kühler und und es muss örtlich mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden, betont Carsten Beyer.

