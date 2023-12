Hochwasser in Erndtebrück: Auch die nächsten Tage werden wieder nass.

Wetter Wetter in Siegen: Zum Hochwasser neuer Regen – oder Schnee

Siegen Das Wetter bleibt unbeständig, sagt Carsten Beyer von Meteo Siegerland. Zumindest ein paar Sonnenminuten sind aber drin.

Es bleibt nasskalt und wird wieder stürmisch, kündigt Carsten Beyer von Meteo Siegerland nach dem Blick auf die Prognosen an.

Lage: Stürmisch, aber fast trocken

Am Mittwoch nähert sich von Westen / Südwesten bereits das neue Frontensystem des Nordostatlantiktiefs Bodo mit dunklen Wolken, das aber kaum Regen mit sich führt. Donnerstag und Freitag verstärkt sich das unbeständige und zeitweise stürmische Wetter dann wieder. Größere Niederschlagsmenge über 20 Millimeter sind aber nicht vorhergesagt. „Es bleibt zu milde für die Jahreszeit“, sagt Carsten Beyer. Silvester zieht ein Sturmtief auf und bringt teils schwere Sturmböen mit. „Weiterhin gilt: Bleibt aus den Wäldern lieber raus!“ Die Bäume können leicht umfallen, da die Böden völlig aufgeweicht und gesättigt sind und die Wurzeln keinen Halt mehr finden.

Mit unbeständigem Wetter wird auch das neue Jahr 2024 beginnen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Niederschlag zumindest im Bergland wieder mehr und mehr als Schnee fallen, da die Wettermodelle Anfang 2024 einen Trend zu winterlichen Wetter haben.

Vorhersage: Nass und winterlich

Am Mittwoch bleibt es bis auf paar vereinzelte Tropfen oder Nieseln oft trocken. Auflockerungen mit Sonne sind am Nachmittag nicht ausgeschlossen. Im Bergland ist es aber oft grau und trüb. Höchsttemperaturen 7 bis 12 Grad. Der Wind weht teils frisch mit starken Böen. Kommende Nacht ist es zunächst oft leicht bewölkt. Es droht Bodenfrostgefahr und Glätte durch Überfrieren. In der zweiten Nachthälfte rasch Wolkenaufzug und etwas Regen mit Milderung. Der Wind weht weht stark bis stürmisch.

Der Donnerstag bringt am Vormittag ein paar Sonnenminuten bei oft nur lockeren, teils auch dichteren Wolken. Ab dem Mittag/Nachmittag werden die Wolken wieder dichter, aber Schauer oder Regentropfen bleiben die Ausnahme. Höchsttemperaturen 5 bis 11 Grad. Es bläst ein frischer Südwestwind mit stürmischen Böen, vereinzelt sind auch wieder Sturmböen um 80 km/h möglich.

Freitag ist es oft den ganzen Tag regnerisch mit nur wenigen Auflockerung und Regenpausen. Dazu weht ein starker bis stürmischer Wind. Höchsttemperaturen 4 bis 10 Grad.

