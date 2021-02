Bei Schnee und Eis bleiben derzeit in Kreuztal und Wilnsdorf einige Mülltonnen ungeleert. Die Kommunen wissen aber Rat (Symbolbild).

Wintereinbruch Wetter macht Müllabfuhr in Kreuztal und Wilnsdorf Probleme

Wilnsdorf/Kreuztal. In Kreuztal und Wilnsdorf kann die Müllabfuhr wegen Schnee und Eis nicht alle Tonnen leeren. Das soll in den kommenden Tagen nachgeholt werden.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse kommt es aktuell im Kreuztaler Stadtgebiet zu Unterbrechungen bei der Abfuhr des Abfalls. „Sollte Ihre Abfalltonne nicht zum üblichen Zeitpunkt geleert werden, lassen Sie diese bitte abholbereit an der Straße stehen. Es wird versucht,die Leerung schnellstmöglich nachzuholen“, teilt die Verwaltung mit.

Wetterbedingte Probleme bei der Müllabfuhr gibt es auch in Wilnsdorf. Das Leeren der schwarzen und grünen Mülltonnen habe in der Gemeinde am Montag nicht überall geklappt. „Die Entsorger mussten ihre Runden durch die Straßen abbrechen, weil einige Strecken für die Müllfahrzeuge nicht passierbar waren“, schreibt die Verwaltung.

Wilnsdorf: Bürger können zusätzlich Säcke neben die Mülltonnen legen

Mit der Kälte sei noch ein zusätzliches Problem gekommen, denn durch den Frost war der Restmüll in den Tonnen festgefroren und löste sich nicht beim Entleeren. Da die problematischen Witterungsverhältnisse vermutlich auch in den nächsten Tagen anhalten werden, könnten die Entsorger die Entleerung auch nicht nachholen.

Die Gemeinde Wilnsdorf hat deshalb folgendes mit den Abfuhrunternehmen vereinbart, auch für die nächsten Tage:

- Falls Restmülltonnen nicht geleert wurden, können bei der nächsten planmäßigen Abfuhr handelsübliche große Müllsäcke neben der schwarzen Tonne bereitgestellt werden.

- Falls möglich, sollten vor dem Leerungstermin die Abfälle in den Tonnen mit einem Spaten oder ähnlichem gelockert werden.

- Falls grüne Tonnen (Leichtstoffe) nicht geleert wurden, können bei der nächsten Abfuhr transparente Müllsäcke neben der Tonne bereitgestellt werden.

Bei Fragen steht Philipp Günther, Abfallberater der Gemeinde Wilnsdorf, telefonisch unter 02739/802-166 oder per E-Mail an p.guenther@wilnsdorf.de zur Verfügung.

