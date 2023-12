Am Neujahrstag kann sich vereinzelt auch die Sonne in Siegen-Wittgenstein durchsetzen (Archiv).

Vorhersage Wetter Siegen: 2023 endet nass-ungemütlich – so beginnt 2024

Siegen-Wittgenstein Mild, regnerisch, zeitweise ziemlich windig: Silvester und Neujahr sind in Siegen-Wittgenstein nicht gerade von schönem Wetter geprägt.

Nach ein paar durchaus freundlicheren Tagen ist es Silvester wieder nass und grau. Wie Carsten Beyer, Betreiber von Meteo Siegerland, erklärt, bestimmt Tiefdruckgebiet „Costa“ über den britischen Inseln zunehmend das Wetter in der Region: Damit erreichen uns auch wieder feuchtere und relativ milde Luftmassen von Südwesten her. Zudem wird es vorübergehend windig bis stürmisch. Eine Luftmassengrenze diagonal über Deutschland sei möglich: Südlich mild, nördlich kalt. Wo Siegen-Wittgenstein liegt: Nicht sicher.

Das zu milde, unbeständige und zeitweise windige Wetter hält durch das neue Tief „Dietmar“ bis über den Jahreswechsel hinaus an, so der Experte, danach könnte es womöglich wieder kälter werden. Er warnt zudem vor einer erneuten Verschärfung der Hochwassersituation: An Bächen und Flüssen können die Pegel ab Dienstag oder Mittwoch demnach wieder steigen.

Hochwassergefahr in Siegen-Wittgenstein: Flusspegel können wieder steigen

Nach kräftigen Schauern, örtlich auch Gewittern und im Bergland stürmische Böen (teils sogar einzelne schwere Sturmböen) am Silvester-Sonntag lockert es in der Nacht auf, teils dicht bewölkt und oft trocken. Nach Mitternacht breiten sich dann neue Schauer bei Tiefsttemperaturen von 7 bis 2 Grad aus. Dazu windig. Am Neujahrstag überwiegen weiterhin Wolken, einzelne Schauer ziehen durch. Dazwischen vereinzelt Sonne, Höchsttemperaturen 3 bis 9 Grad. Südwestwind mäßig bis frisch mit starken, vereinzelt auch stürmischen Böen.

Dienstag dichte Wolken mit länger andauerndem und teils ergiebigem Regen, Mengen von 20 bis 45 Liter pro Quadratmeter werden berechnet. Höchsttemperaturen 6 bis 12 Grad und sehr windig. Mittwoch nach stürmischer Nacht immer wieder Regen oder kräftige Schauer. Steigende Flusspegel und Hochwassergefahr. Höchsttemperaturen 4 bis 10 Grad. Es bleibt windig bis stürmisch.

