Siegen. Richtiges Novemberwetter: Kaum sind die Ausläufer des einen Sturmtiefs abgezogen, steht schon das nächste ins Haus. Besser wird es erstmal nicht.

Nass startet der November im Kreisgebiet, besonders am Wochenende, kündigt Carsten Beyer (Meteo Siegerland) an. Nachdem Ausläufer des Sturmtiefs „Ciaran“/“Emir“ am Donnerstag auch über das Siegerland gezogen sind, steht zum Wochenende direkt das nächste Unwetter an: Orkan „Fred“. Erneut liegt Siegen-Wittgenstein nur am Rand des Sturmfelds, so der Wetterexperte.

Eine Umstellung der Großwetterlage ist nicht in Sicht. Es wird keinen Frost oder Schnee geben, Sonnenschein ist immer nur von kurzer Dauer. Die Temperaturen liegen im normalen Bereich für Anfang November. Nachdem sich am Freitag das Wetter vorübergehend beruhigt, ist besonders am Wochenende demnach mit viel Niederschlag zu rechnen.

Der Blick aufs Wochenendwetter in Siegen-Wittgenstein

Freitag ein Wechsel aus Sonne und Wolken, dazu immer wieder mal ein Schauer. Höchsttemperaturen 7 bis 12 Grad. Der Südwestwind weht mäßig bis frisch, in Böen stark, im Bergland stürmisch. In der Nacht zunächst oft wolkenlos, zum Morgen ziehen erste dichte Wolken auf und es kann örtlich etwas regnen. Tiefsttemperaturen anfangs bis 1 Grad mit Wolkenaufzug milder bei 3 bis 7 Grad.

Samstag startet wahrscheinlich noch meist trocken mit etwas Sonnenschein. Zum Mittag kommt das nächste Sturmtief und es zieht teils kräftiger Regen mit Sturmböen auf. Höchsttemperaturen 6 bis 11 Grad. Der Wind legt wieder zu, weht frisch und zeitweise auch stark mit stürmischen Böen, vereinzelt auch Sturmböen über 80 km/h.

Sonntag mehr grau als blau und dazu oft nass und windig. Die Sonne ist nur selten zusehen. Höchsttemperaturen 7 bis 12 Grad.

Weiterer Trend : Kaum Änderungen in Sicht. Die neue Woche startet weiterhin wechselhaft, windig und auch mal nass. Besonders Dienstagabend sehr nass und erneut stürmisch.

