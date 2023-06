Siegen. Manche Menschen nehmen Wetterumschwünge auch körperlich wahr: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit. Siegener Experten erklären, wie das kommt.

Heute Frühsommer, morgen deutlich kühler – extreme Wetterwechsel werden auch im Siegerland dank des Klimawandels immer häufiger. Manch einer nimmt diese Wetterwechsel stärker wahr: Sie bewirken Unwohlsein und im schlimmsten Fall sogar gesundheitliche Probleme bei ihnen. „Dabei kann das Wetter für sich genommen nicht krank machen. Es vermag jedoch vorhandene Krankheiten und Beschwerden zu verschlimmern“, heißt es in einer Mitteilung der Siegener Mariengesellschaft.

Die jeweilige Reaktion auf den steten Wechsel hänge dabei von ganz individuellen Voraussetzungen wie dem allgemeinen Gesundheitszustand aber auch sonstigen Belastungen wie Schlafmangel oder Stress ab. Zudem werde sie von weiteren Faktoren beeinflusst. Ein gesunder Organismus vollzieht notwendige Anpassungen bei der Änderung des Wetters regelmäßig völlig unbemerkt. Anders wetterfühlige oder gar wetterempfindliche Menschen: Der Organismus passt sich bei diesen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr an. Zu dieser Gruppe gehören Menschen, deren Körper vom Alter oder durch chronische Erkrankungen wie Rheuma, Asthma sowie Herz-Kreislauf-Probleme bereits geschwächt ist; Wetterumschwünge können jedoch auch Personen mit zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck zu schaffen machen.

Biotropie: Unterschiede zwischen wetterreagierend, wetterfühlig und wetterempfindlich

Die Wirkung bestimmter Wetterphänomene auf den menschlichen Organismus wird „Biotropie“ genannt. Hier wird zwischen wetterreagierend, wetterfühlig und wetterempfindlich differenziert. Ersteres sind grundsätzlich alle Menschen. So ist man bei sonnigem Wetter mit angenehmen Temperaturen meistens besser drauf als in den vergangenen Wochen bei Regen und Kälte. Bei Wetterfühligen wirkt sich der Wetterumschwung hingegen nicht nur auf die Stimmung aus, sondern bewirkt auch zu körperliche Symptome wie Kopfdruck, Schwindel, Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Getoppt wird das von den etwa 20 Prozent der Menschen, die in die letzte Kategorie gehören. Sie sind wetterempfindlich. Bei ihnen verstärken bestimmte Wetterlagen vorhandene Erkrankungen etwa der Gelenke oder des Herz-Kreislauf-Systems. Der Hälfte von ihnen wird sogar eine sogenannte Vorfühligkeit nachgesagt. Dies meint eine besonders intensive Form der Wahrnehmung, wobei die Beschwerden bereits einige Stunden bis Tage vor dem Wetterereignis auftreten; ob die Evolution menschliche Wetterfrösche hervorgebracht hat, ist jedoch in der Wissenschaft umstritten.

Um eine ideale Organfunktion sicherzustellen, muss die Körpertemperatur unabhängig vom Wetter konstant bei knapp 37 °C gehalten werden. Dabei ist das vegetative Nervensystem bedeutsam. Es justiert lebenswichtige Funktionen wie Herzschlag, Atmung, Blutdruck und den Stoffwechsel. Je stärker die Wetteränderung, desto stärker reagiert es und damit der Körper mit Anpassungsvorgängen. Ob man diese spürt, ist von Art und Intensität des Wettereinflusses abhängig. Hier ist nicht nur die Temperatur relevant, sondern auch die Luftfeuchtigkeit, der Luftdruck und die Windstärke sowie das Sonnenlicht.

In der Siegener Notaufnahme steigen Patientenzahlen an schwülwarmen Tagen

Hitze kann Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen wie Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit, Rhythmusstörungen oder Herzschwäche ernsthaft zusetzen und zur großen Belastung für den bereits geschwächten Organismus werden. Damit der Körper sich nicht aufheizt, erweitern sich die Blutgefäße, der Blutdruck sinkt daraufhin. Mögliche Folgen können ein plötzlicher Blutdruckabfall oder Kreislaufkollaps sein. Aber auch das Gegenteil kann eintreten: Menschen mit einem zu hohen Blutdruck leiden in Hitzeperioden besonders, weil extreme Hitze den Körper so unter Stress setzt, dass der Blutdruck zusätzlich steigen kann.

Auch die Gerinnungsfähigkeit und Zähflüssigkeit des Blutes können sich durchs Schwitzen verändern – das Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkt, Venenthrombosen und Lungenembolien nimmt zu; in den Seniorenzentren von Marien Pflege wird dann besonders darauf geachtet, dass die Bewohner ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Auch schwülwarmes Wetter sowie Schwankungen des Luftdrucks und der Luftfeuchtigkeit sowie ein plötzlicher Temperatursturz erfordern Gegenregulationen des Herzens und der Blutgefäße mit ähnlichen Risiken. Gerade diese Tage sorgen für eine hohe Frequenz in der Zentralen Notaufnahme des St. Marien-Krankenhauses.

Was man tun kann, wenn man Wetterschwankungen körperlich spürt

Auch starke Kälte hat ihre Wirkung: Eine starke Verengung der Blutgefäße führt dazu, dass das Blut gegen einen größeren Widerstand durch die Adern gepumpt werden muss; besteht eine Vorschädigung, so kann es zu einer Überforderung und letztlich zum Herzinfarkt kommen, so die Experten. Auch dann erhöhen sich das Patientenaufkommen in der Notaufnahme spürbar.

Wer Wetterschwankungen spürt, kann dabei einiges dafür unternehmen, seinen Gesundheitszustand zu stärken und einem ungünstigen Wettereinfluss entgegenzuwirken. Dazu gehören demnach alle Methoden, die das vegetative Nervensystem trainieren wie Wechselduschen und der Besuch einer Sauna sowie ganz viel Bewegung an der frischen Luft. Zusätzlich, so der Ratschlag, hilft eine gesunde Lebensweise mit ausreichend Bewegung, ausgeglichenen Schlafrhythmus und einer ausgewogenen Ernährung, sich auch bei Wetterumschwüngen wohler zu fühlen.

