Wie das 800-Jahre-Siegen-Lied klingen soll – und wie nicht

Siegen. Oberschelden, Niederschelden,... – Ja. „Was ist schlimmer als verlieren?“ – Nein: Dieter Falk und Giuseppe Todaro mit Song zu 800 Jahren Siegen.

„Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, zitiert Bürgermeister Steffen Mues eine bekannte Redewendung und einer dieser „Schatten“ wurde schon jetzt bei einem Pressegespräch im Siegener historischen Rathaus vorgestellt. Einen Song, der zur Erkennungsmelodie des Jubiläumsjahres werden soll.

Dazu haben die Verantwortlichen des Jubiläums zwei im Siegerland bestens bekannte musikalische Schwergewichte engagiert.

Zwei Hochkaräter komponieren den Siegen-Song: Dieter Falk und Giuseppe Todaro

Dieter Falk, den Komponisten eingängiger Melodien und opulenter Pop-Oratorien mit Geisweider Wurzeln, Inhaber einer Professur an der Robert-Schumann-Hochschule in seiner jetzigen Heimatstadt Düsseldorf und weitgerühmter Arrangeur, Produzent und Tastenkünstler. Seine hiesigen Konzerte, seien sie im Leimbachstadion, im Apollo oder in Siegerländer Kirchen, sind meistens ausverkauft, seine Bearbeitungen der Kompositionen des großen Johann Sebastian Bach und alten Kirchenliedern begeistern.

Giuseppe Todaro, das im Siegerland geborene Multitalent mit italienischen Wurzeln, hat jede Menge künstlerische Erfahrung, nicht nur auf der Bühne sondern auch dahinter. So ist er als Regieassistent im Apollo tätig, aber auch als großartiger HipHopper bekannt. Seinen bisher größten Auftritt und seine erste Zusammenarbeit mit Dieter Falk hatte er vor einigen Jahren beim Schalke-04-Musical in der Gelsenkirchener Veltins-Arena vor mehr als 30.000 Zuschauern. Sein Motto für das Lied: „Es ist ein Privileg, meiner Heimatstadt etwas zurückzugeben.“

Der Text des Jubiläumslieds soll auch die Namen aller Siegener Ortsteile enthalten

Der ist noch nicht fertig, aber das Konzept steht schon. Es gibt nur zwei Vorgaben: Bürgermeister Mues: „‘Was ist schlimmer als verlieren?’ sollte nicht vorkommen“. Siegens Kulturchefin Astrid Schneider wird noch etwas konkreter: „Musik ist die beste Möglichkeit, das Publikum glücklich zu machen. Das Lied soll mitsingbar und tanzbar sein“, aber ohne „Grüne Wälder und tiefe Täler“.

Aber das ist beim Team Falk/Todaro ohnehin nicht zu erwarten. Einen Vorgeschmack geben die beiden aber schon: Die Musik rockig, groovig, rhythmisch, wie man es von Dieter Falk kennt, der Text eingängig und auch die Namen aller Siegener Ortsteile „Niederschelden, Oberschelden, Kaan-Marienborn…“ enthaltend. Ob auch „Hüttentalstraße“ vorkommt? Nichts ist unmöglich. Dieter Falk möchte auch einen sehr großen Chor mit an Bord haben. Wie bei seinem Luther-Musical in der Siegerlandhalle, als fast 1000 sangesfreudige Siegerländer mit auf der Bühne standen.

Die 800-Jahr-Feier Siegens soll das ganze Jahr 2024 über stattfinden

Den Rahmen haben Astrid Schneider, Veranstaltungsprofi Martin Horne und Stadtrat Arne Fries schon abgesteckt: Die Feier soll über das ganze Jahr verteilt werden, der festliche Auftakt von der Philharmonie Südwestfalen gestaltet, das große Festwochenende im August stattfinden und mit einer gigantischen Lichtershow über der Altstadt beendet werden.

Der Song soll dann längst fertig sein. Dieter Falk und Giuseppe Todaro werden ihn schon Ende dieses Jahres vorstellen, damit er sich als Ohrwurm in den Köpfen aller Siegerländer festsetzen kann.

