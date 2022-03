Wie die Arbeitsagentur Siegen Studienzweiflern gut hilft

Siegen. Was tun, wenn das Studium nicht das Richtige ist? Siegener Christian Krummel hat nach 12 Semestern sein Studium abgebrochen, nutzt neue Chance.

Ein Hochschulabschluss eröffnet viele berufliche Möglichkeiten. Aber was tun, wenn das Studium doch nicht der richtige Weg ist? Vor dieser Frage stand auch Christian Krummel aus Siegen. Der 34-Jährige hat zwölf Semester Lehramt studiert – auch wenn er recht schnell gemerkt hat, dass dies nicht sein Weg sein wird. Bei der beruflichen Umorientierung half ihm dann die Arbeitsagentur Siegen.

Arbeitsagentur Siegen hilft Studienabbrechern bei Berufsumorientierung

„Ich wollte mir nicht eingestehen, dass es besser wäre, das Studium abzubrechen und einfach nur abschließen“, erzählt Christian Krummel. „Durch Corona hatte ich plötzlich noch mehr Zeit, um über meine berufliche Zukunft nachzudenken. Ich brauchte Hilfe bei meiner Orientierung und habe bei der Agentur für Arbeit angerufen.“ Gemeinsam mit Mustafa Erkoc, Berufsberater der Siegener Arbeitsagentur und Ansprechpartner im Projekt „NAVI“ (siehe Box), hat er im vergangenen Jahr seinen Weg gefunden – eine betriebliche Umschulung zum Informationselektroniker bei Hees Bürowelt.

Die Beratung „NAVI“ ist eine unabhängige Beratungsstelle für Studienzweifler und Studienabbrecher, angesiedelt in der Agentur für Arbeit Siegen. Zweck dieser Einrichtung ist es, Studienzweifler zu beraten und ihnen Berufsperspektiven zu eröffnen. Weitere NAVI-Partner

sind die Universität Siegen, die Handwerkskammer Südwestfalen, die IHK

Siegen sowie die Bildungsberatung des Kreises Siegen-Wittgenstein. Ratsuchende können sich telefonisch oder per E-Mail an die Beratungsstelle

wenden. Kontakt: 0271/2301-333, navigator@navi-studienabbrecher.de. Weitere Infos: www.navi-studienabbrecher.de

Neben dem Studium hat Krummel bereits einige Jobs in der IT ausgeübt und praktische Erfahrungen gesammelt. „Das konnte ich gut und das hat mir gefallen. Ich wollte gerne eine Ausbildung machen, wusste aber nicht, ob ich in meinem Alter noch die Chance bekommen würde“, sagt er.

Siegen: Berufsorientierung nach dem Studienabbruch – neue Chancen nutzen

Mit inzwischen zehn Standorten und rund 400 Mitarbeitern befasst sich die Hees Unternehmensgruppe mit allen Themen, die ein modernes Büro ausmachen: von Möbeln über Bürobedarf bis zu moderner IT-Technik und Webseitenerstellung.

Gregor Kölsch, Ausbildungsleiter bei Hees, ist sich sicher, bei Krummel eine gute Entscheidung getroffen zu haben: „Wir stellen gerne Abiturienten oder Fachabiturienten für unsere Ausbildungen ein.“ Studienabbrechern gäben sie auch gerne eine Chance. „Herr Krummel bringt schon Lebenserfahrung mit. Er hat vieles bereits im Studium und in seiner Nebenbeschäftigung erlernt und kann das hier bei uns gut einbringen.“

Die Agentur für Arbeit fördert die Umschulung im Ausbildungsberuf Informationselektroniker. Zusätzlich dazu ermöglicht die Hees Bürowelt GmbH ihm weitere hochqualifizierende Zusatzausbildungen wie den „Geprüften Fachmann für kaufmännische Betriebsführung“ und den Ausbilderschein.

„Damit verfügt Herr Krummel dann bereits über die Hälfte seiner für die Meisterprüfung benötigten Module“, sagt Kölsch. „Als Meister hätte er dann sogar einen Abschluss, der dem ursprünglich angestrebten Bachelorabschluss gleichgestellt ist.“

