Wie die Uni Siegen ein smartes Haus der Zukunft entwickelt

Siegen. Siegener Wissenschaftler sammeln in EU-Projekt „„GECKO“ sichere und smarte Ideen für das Haus der Zukunft. Siegener Haushalte können mitwirken.

Mithilfe von intelligenten Stromzählern und Analysesoftware können Haushalte Strom sparen. Bislang aber haben die Sorge um die Datensicherheit und die Komplexität der Technik den Durchbruch verhindert. Das EU-Projekt „GECKO“, das vom Bereich für IT-Sicherheit und Verbraucherinformatik der Universität Siegen geleitet wird, entwickelt jetzt sichere und nutzerfreundliche Ideen für das Stromsparhaus der Zukunft. 15 Haushalte aus Siegen und Umgebung werden gesucht, mit deren Hilfe die Technik unter Alltagsbedingungen erdacht und getestet werden soll.

EU-Projekt „GECKO“ an der Uni Siegen: Was soll mit den Daten passieren?

Als vor einigen Jahren die ersten intelligenten Stromzähler auf den Markt kamen, dachten viele, dass damit das große Energiesparen im Haushalt beginnen würde. Die Apparate messen sehr genau, welche Hausgeräte wann wie viel Strom verbrauchen – und spiegeln damit das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer wider.

Doch es zeigte sich, dass man mit diesen Daten allein wenig anfangen kann. „Die Daten allein sind totes Kapital“, sagt Professor Dr. Gunnar Stevens. „Die Kunst besteht darin, daraus richtig gute Ideen für Anwendungsfälle und Energiesparlösungen zu entwickeln, die von den Verbrauchern am Ende auch akzeptiert werden.“

Uni Siegen: Was ist das Ziel des Projekts „GECKO“?

Stevens ist Experte für Verbraucherinformatik an der Uni Siegen und weiß, dass sich viele Menschen unbehaglich fühlen, wenn sie nicht wissen, was eine Software eigentlich macht. „Will man eine sinnvolle smarte Technik für den Haushalt entwickeln, dann muss diese transparent sein und verständlich machen können, warum sie etwas tut.“

Solche Lösungen will Stevens zusammen mit seinem Team, anderen Forschungsinstituten und Unternehmen in den kommenden vier Jahren in dem EU-Projekt GECKO entwickeln.

Förderung in Höhe von vier Millionen Euro Das Projekt GECKO wird von der EU im Rahmen des Förderprogramms Horizon 2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSC-ITN)) mit rund vier Millionen Euro gefördert. Die Projektkoordination liegt beim Bereich für IT-Sicherheit und Verbraucherinformatik der Uni Siegen. An dem Projekt sind Arbeitsgruppen von Universitäten und Forschungsinstituten aus der EU sowie Konsortialpartner aus den USA beteiligt. Der Name GECKO ist ein Akronym für „building GrEener and more sustainable soCieties by filling the Knowledge gap in social science and engineering to enable responsible artificial intelligence co-creatiOn“. Mehr Infos: www.gecko-project.eu.

Dafür wurden über das Projekt eigens 15 Nachwuchsforscherinnen und -forscher angestellt. Mit dabei sind Fachleute für Künstliche Intelligenz oder Sozialwissenschaften.

EU-Projekt „GECKO“ in Siegen: Wie läuft alles ab?

Aktuell werden Haushalte in der Region Siegen gesucht, die Interesse daran haben, an dem Projekt teilzunehmen. „Wir werden in den Haushalten Smart-Home-Technik installieren, um wichtige Verbrauchsdaten zu erfassen und intelligente Bedienkonzepte zu erforschen“, erläutert Stevens. Das eigentliche Ziel ist es aber, gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Ideen für smarte Energiesparlösungen zu finden.

Es wird eine Auftaktveranstaltung geben, in der das Team den technischen Hintergrund erklärt, Besuche vor Ort oder auch Gruppentreffen, in denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre Erfahrungen austauschen. Welche Anwendungsfälle für eine intelligente, nachhaltige und verbrauchernahe Steuerung des Haushalts das GECKO-Projekt am Ende hervorbringen wird, ist noch offen.

Uni Siegen sucht Haushalte: Wer kann mitmachen?

Ganz wichtig sei, „dass wir die Software erklärbar machen“, sagt die Wirtschaftsinformatikerin Christina Pakusch, die in Stevens Team das GECKO-Projekt koordiniert hat. „Die Leute sollen wissen, was die Algorithmen mit den Daten anstellen und warum sie am Ende zu einem bestimmten Ergebnis kommen.“ Die beteiligten Haushalte sollen die Bevölkerung möglichst repräsentativ abbilden.

„Wir wollen nicht nur mit technikaffinen Menschen zusammenarbeiten, sondern insbesondere auch mit der Vielzahl von Menschen, die einfach gute Technik für den Alltag brauchen“, sagt Timo Jakobi aus der Forschungsteam. „Schließlich sollen am Ende Lösungen entstehen, die allen Menschen nützen.“

Interessierte, die mitmachen wollen, können sich bei Projekt-Koordinator Timo Jakobi (timo.jakobi@uni-siegen.de) melden.

