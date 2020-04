Wie gut ist die digitale Infrastruktur im Siegerland?

Siegerland. Bewerten Sie im Heimat-Check das Netz in Siegen, Freudenberg, Kreuztal, Hilchenbach, Netphen, Burbach, Wilnsdorf und Neunkirchen

Die digitale Infrastruktur ist in diesen Tagen wichtiger denn je – und wird dementsprechend auch auf die Probe gestellt. Wie steht es um das Internet im Siegerland? Sind Sie zufrieden mit dem Empfang in der Siegener Innenstadt? Funktionieren die Leitungen in den Haushalten in Kreuztal und Hilchenbach so schnell und zuverlässig, wie Sie sich das wünschen? Hält die mobile Verbindung auch in den ländlicheren Teilen des Johannlandes und sind Telefonate auch bei Fahrten zwischen Burbach und Neunkirchen unterbrechungsfrei möglich?

So können Sie mitmachen

Beim Heimat-Check können Sie die digitale Infrastruktur speziell für Ihren Ort mit einer Note zwischen 1 (sehr gut) und 6 (ungenügend) bewerten. In 14 weiteren Kategorien können Sie ebenfalls Noten vergeben, für Themen wie Sicherheit, Politik oder das Naherholungsangebot im Siegerland, und Ihrer Heimat so ein Zeugnis ausstellen.

Außerdem können Sie erzählen, welche Geschichte Sie gerne über Ihren Ort lesen möchten, im Zusammenhang mit einem der angefragten Themenfelder oder auch ganz unabhängig davon. Mit Ihnen gemeinsam wollen wir herausarbeiten, was gut in unserer Region läuft – und was nicht. Dabei geht es nicht um die Zeit während der Coronakrise, sondern um die Normalität, die hoffentlich bald wieder einkehren kann.

Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten, die Ergebnisse inklusive der Bewertungen der einzelnen Orte veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe.

Hier gehts zum Fragebogen

So machen Sie beim Heimat-Check mit: Folgen Sie diesem Link zum Fragebogen, schon landen Sie auf unserer Online-Umfrage. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Heimat-Checks 20 Ruhr.Topcards.

