Wie ist das Gemeinschaftsgefühl im Siegerland?

Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen in Ihrer Heimatstadt zusammenhalten?

Siegerland. Bewerten Sie im Heimat-Check die Sicherheit in Siegen, Freudenberg, Kreuztal, Hilchenbach, Netphen, Burbach, Wilnsdorf und Neunkirchen

Wie ist es um das Gemeinschaftsgefühl im Siegerland bestellt? Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Nachbarschaft? Halten die Menschen in Siegen, Freudenberg, Kreuztal, Hilchenbach, Netphen, Burbach, Wilnsdorf und Neunkirchen zusammen?

Die Coronakrise hat die Menschen größtenteils zusammengeschweißt und viele engagierte Bürger versuchen mit kreativen Ideen, anderen in dieser schweren Zeit zu helfen. Doch wie sieht es abseits von dieser Ausnahmesituation aus? Das wollen wir im Heimat-Check mit Ihnen gemeinsam herausfinden.

So können Sie mitmachen

Beim Heimat-Check können Sie Ihrer Heimatstadt ein Zeugnis ausstellen. In 15 Kategorien können Sie verschiedene Aspekte des öffentlichen Lebens in Ihrer Heimat mit Schulnoten zwischen 1 (sehr gut) und 6 (ungenügend) bewerten.

Außerdem können Sie uns erzählen, welches Thema Sie in Ihrem Ort besonders bewegt. Was zeichnet die Gemeinschaft in Ihrer Kommune aus? Gibt es spannende Projekte und Initiativen, die den Zusammenhalt stärken? Haben Sie selbst erlebt, wie durch gegenseitige Unterstützung eine besonders schwierige Herausforderung gelöst werden konnte?

Mit Ihnen gemeinsam wollen wir herausfinden, was gut ist – und was nicht. Dabei geht es explizit nicht um die Zeit während der Coronakrise, sondern um die Normalität. Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten, die Ergebnisse inklusive der Bewertungen der einzelnen Orte veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe.

Hier gehts zum Fragebogen

So machen Sie beim Heimat-Check mit: Folgen Sie diesem Link zum Fragebogen, schon landen Sie auf unserer Online-Umfrage. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Heimat-Checks 20 Ruhr.Topcards.

