Wie Walpersdorf Platz für einen neuen Dorfplatz freiräumt

Walpersdprf. Walpersdorf hat einen neuen Dorfmittelpunkt – musste aber auch Abstriche machen. Gleichzeitig wird Richtfest am neuen Pfarrheim gefeiert.

Gleich zwei Gründe zum Feiern hatten am Freitagnachmittag die Bürgerinnen und Bürger im oberen Johannland. In Walpersdorf wurde der neue gestaltete Dorfplatz eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben, gleichzeitig fand das Richtfest für das neue Pfarrheim statt.

Altes Pfarrheim wurde abgerissen

Ortsbürgermeister Rüdiger Bradtka begrüßte besonders Netphens Bürgermeister Paul Wagener, Thomas Wienkamp vom Kirchenvorstand, Pastor Werner Wegener, die Ortsbürgermeisterinnen von Nenkersdorf Corrie Hahn und Grissenbach Annette Scholl sowie Vertreter des Erzbistums Paderborn. Zum Auftakt der Feier sangen die Kinder des Kindergartens einige Lieder, der KAB-Chor brachte ein Ständchen.

Die katholische Kirchengemeinde St. Sebastian Walpersdorf hatte sich entschlossen, das in die Jahre gekommene Pfarrheim durch einen Neubau zu ersetzen. Zeitgleich kam aus der Dorfgemeinschaft der Wunsch auf, einen multifunktionalen Dorfplatz zu errichten. Gemeinsam mit der katholischen Kirche wurde ein Plan erarbeitet, bei dem das neue Pfarrheim so weit von der Straße zurückversetzt wurde, dass ein neuer Dorfplatz auf dem kirchlichen Grundstück geschaffen werden konnte. Durch das Förderprogramm „Dorferneuerung 2021“ des Landes konnte die Planung zur Errichtung eines Dorfplatzes in Walpersdorf schließlich auch finanziell realisiert werden.

Für Wasserspiel reicht das Geld nicht mehr

Mit dem Abriss des alten Pfarrheims begannen die Arbeiten. Entstanden sind Sitz- und Klön-Ecken, Erlebnissitzwürfel und eine Bühne. Aufgrund starker Baupreiserhöhungen konnten nicht alle Maßnahmen wie zunächst geplant umgesetzt werden. In enger Abstimmung mit der Bezirksregierung wurde das geplante Wasserspiel gestrichen. Außerdem wurde Konzeption der vorgesehenen Bühne überarbeitet und auch auf das dort vorgesehene Segel verzichtet.

Der Dorfplatz wurde insgesamt barrierefrei errichtet. Gleichzeitig wurden die Voraussetzungen für einen barrierefreien Zugang zum neuen Pfarrheim geschaffen. Es wurden zwei behindertengerechte Parkplätze vorgesehen und gekennzeichnet. Mithilfe von Anpflanzungen konnte dem neu errichteten Dorfplatz auch aus ökologischer Sicht ein ansprechendes Erscheinungsbild gegeben werden. Nun ist es der Dorfgemeinschaft möglich, neben kleinen Konzerten der örtlichen Musikvereine zukünftig auch das Bürgerfest im Sommer und den kleinen Weihnachtsmarkt im Winter hier auszurichten.

Walpersdorfer stecken über 700 Stunden Arbeit in den neuen Dorfplatz

Die Dorfgemeinschaft hat sich in die Umsetzung dieser Fördermaßnahme eingebracht. Unter Koordination von Ortsbürgermeister Rüdiger Bradtka wurden weit über 700 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit erbracht und damit die im Rahmen der Förderung zu erbringenden Eigenleistungen übertroffen. Die Gesamtausgaben dieser Dorferneuerungsmaßnahme belaufen sich auf rund 203.000 Euro, an denen sich das Land Nordrhein-Westfalen mit einer Förderung in Höhe von 171.050 Euro beteiligt hat. Dies entspricht einer Zuwendung von 85 Prozent. Bürgermeister Paul Wagener dankte allen Beteiligten für die geleistete Arbeit und überreichte an Rüdiger Bradtka die Plakette „Dorferneuerung 2021“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach einem Gebet segnete Pastor Werner Wegener den Dorfplatz.

Auf dem neu gebauten Dorfplatz kann in Zukunft gefeiert werden. Zugleich konnte auch Richtfest am neu gebauten Pfarrheim gefeiert werden. Foto: Jürgen Schade

