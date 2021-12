Kreuztal: Impfgegner stellen erneut Grablicht vors Rathaus

Kreuztal. Impfgegner-Ankündigung bei Telegram, erneut Grablicht vors Kreuztaler Rathaus zu stellen. Weitere gezielte Provokation. Staatsschutz ermittelt.

Erneut haben offenbar radikale Impfgegner ein Grablicht mit der Aufschrift „Impfoper“ vor dem Kreuztaler Rathaus abgestellt. Das war im Netz angekündigt worden: Es sei wieder Montag, da werde er das wieder tun, schrieb eine Person namens „Matze“ in einer Telegram-Gruppe, in der sich Impfgegner vernetzen. Auf eine Uhrzeit wolle die Person sich nicht festlegen, „vermutlich vor meiner Nachtschicht“. Und: Die Person würde sich freuen, wenn weitere Grablichter dazugestellt würden.

Die Stadtverwaltung Kreuztal und die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein bestätigen auf Anfrage, dass am Dienstag. 21. Dezember, ein entsprechendes Grablicht vor dem Verwaltungsgebäude gestanden habe. Die Ermittlungen wurden an den Staatsschutz übergeben, der angesiedelt bei der Polizei Hagen und zuständig ist für Straftaten mit möglichem politischen und extremistischen Hintergrund. Der Staatsschutz ermittelt auch in den Fällen aus der vergangenen Woche, als bereits Grablichter vor Impfpraxen und den Rathäusern Siegen und Kreuztal gestanden hatten, ob und welche Straftat damit erfüllt sein könnte.

Grablichter auch bei Schilderaktion gegen Kinderimpfung in Siegen

Ganz offensichtlich sind die Bedrohungen durch das Abstellen von Grablichtern Teil der gezielten Provokation von sich weiter radikalisierenden Impfgegnern. Diese wenden sich zwar einerseits gegen eine allgemeine Impfpflicht, weil diese in ihre Freiheitsrechte eingreife und fordern eine freie Impfentscheidung. Beklagt wird zudem eine angebliche Diffamierung Nichtgeimpfter und eine „Spaltung der Gesellschaft“ – gleichzeitig wird aber mit solchen Aktionen die freie Entscheidung für eine Corona-Schutzimpfung von den Impfgegnern bekämpft sowie eine gesellschaftliche Spaltung durch solch subversive Droh-Aktionen vorangetrieben.

Auch bei einer Schilderaktion als Protest gegen die Corona-Schutzimpfung von Kindern am Montag, 20. Dezember, vor der Impfstelle des Kreises waren mehrere Teilnehmerinnen mit – allerdings unbeschrifteten – Grablichtern in den Händen aufgefallen, was als bewusste Provokation und „Zitierung“ der „Impfopfer“-Aktion gewertet werden kann. Die Frauen hatten aber gegenüber dieser Zeitung angegeben, davon nichts zu wissen.

