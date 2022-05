Konzert Wieder in Siegen: Was Grobschnitt-Fans am Freitag erwartet

Siegen. Grobschnitt sind zurück, mit Songs in neuem Gewand, neuem Album inklusive Tour. Freitag spielen sie im Siegener Lyz: „Ein Fest“, sagt Lupo.

Ziemlich genau 50 Jahre nach ihrer ersten Langspielplatte hat „Grobschnitt“ ein neues Album am Start – und tritt ziemlich genau 50 Jahre nach Erscheinen ihres Debüts im Siegener Kulturhaus Lyz auf. Im Gepäck haben die Recken um die Gründungsmitglieder „Lupo“ (Leadgitarre) und „Willi Wildschwein“ (Sänger und Gitarrist) sowie Willis Sohn „Nuki“ (Gitarre, Gesang, Percussion) die neue Scheibe „Grobschnitt Acoustic Album“ mit Klassikern in neuem Gewand.

Da ist in fünf Jahrzehnten einiges zusammengekommen: „Wonderful Music“ von 1972, „Jumbo“ (1976), „Rockpommel’s Land“ (1977), „Der Weg nach Haus“ vom bislang letzten Studioalbum „Fantasten“ von 1987. Diese Titel und mehr, 13 insgesamt, finden sich auch auf dem „Grobschnitt Acoustic Album“, erschienen am 13. Mai – ein rein akustisches Studioalbum, auf dem Lupo (Gerd Kühn-Scholz), Willi Wildschwein (Stefan Danielak) und Nuki (Stefan Danielak junior dem Klang der Hagener einen neuen, intimen Rahmen verpassen: Stimme, Gitarren, dezente Rhythmusarbeit.

Zwei Jahre Arbeit für das „Grobschnitt Acoustic Album“

1989 hatte sich Grobschnitt aufgelöst, war von 2007 bis 2012 wieder zusammengekommen – schon unter Beteiligung einiger Söhne – und seit 2019 dann in kleiner Besetzung. Die Kraut- und Progressive-Rocker wollten nochmal etwas Neues machen, was es bisher in der Bandgeschichte nicht gegeben hatte – der Antrieb für das Akustik-Projekt. „Es ist erstaunlich, wie die ehemals für die große Bühne konzipierten Songs auch in diesem intimen Rahmen funktionieren“, sind sie überzeugt; gleichzeitig bekannt und neu, nicht nur am Arrangement haben sie geschraubt, versprechen sie.

Mit dem neuen "Grobschnitt Acoustic Album" im Siegener Lyz: Lupo, Willi Wildschwein und Nuki. Foto: Grobschnitt

„Eigentlich hatten wir überhaupt nicht geplant, ein akustisches Studioalbum aufzunehmen. Vielmehr wollten wir in bester Grobschnitt-Tradition ein Akustik-Livealbum veröffentlichen. Aufgrund der Pandemie und der damit auf unbestimmte Zeit verordneten Konzertpause, haben wir uns dann aber für die Studiovariante entschieden“, so Lupo Kühn. Fast zwei Jahre Arbeit stecken im Projekt.

„Siegen war immer schon eine Grobschnitt-Hochburg“

Das neue Album sei sowohl eine Reminiszenz an das 50. Bandjubiläum, das im Herbst 2021 im Hagener Osthaus-Museum gefeiert wurde – und eine Hommage an die treue Fangemeinde, die Grobschnitt nach 1300 Konzerten, nicht alle davon ganz legal und 14 veröffentlichten Alben immer noch hat. Bis zu 4 Stunden am Stück auf der Bühne stehen zahlt sich eben auch langfristig aus. Also gibt’s natürlich auch die Tour, „Grobschnitt Acoustic Party“.

Wobei die Akustik-Konzerte ohne Brimborium auskommen sollen, kündigt die Band an. Die Musik soll im Fokus stehen, darunter auch bisher nie oder selten live gespielte Songs. Die Konzerte in Hagen, Bochum und Bonn waren ausverkauft, das Publikum begeistert. Da soll Siegen nicht zurückstehen: In den 1970er Jahren spielte Grobschnitt mehrere Konzerte im südlichen Zipfel ihrer südwestfälischen Heimat. „Siegen war immer schon eine Grobschnitt-Hochburg mit Heimspiel-Prädikat, da werden unglaublich viele Erinnerungen wach. Das wird ein Fest!“, sagt Lupo.

Tickets für die „Grobschnitt Acoustic Party“ am Freitag, 20. Mai, 20 Uhr, im Lyz, St.-Johann-Straße 23 Siegen, ab 37 Euro an der Abendkasse und auf shop.lyz.de.

