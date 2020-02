Wieder vier Klassen: 109 Anmeldungen am Gymnasium Netphen

Netphen. Die Anmeldezahlen am Gymnasium Netphen gehen weiter nach oben: Erneut werden vier 5. Klassen gebildet.

109 Kinder sind bis Freitag am Gymnasium Netphen angemeldet worden; die Schule wird folglich erneut – wie schon im vorigen Jahr – vier 5. Klassen bilden. Voriges Jahr hatte es bei 87 Anmeldungen noch eine kurze Zeit der Ungewissheit gegeben; nun sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache. „Ich bin sehr zufrieden“, freut sich Oberstudiendirektor Eckhard Göbel. Unter den angemeldeten Kindern sind sechs mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Zeit werde es nun, den geplanten Erweiterungsbau anzugehen: „Es wird jetzt eng.“ 15 Jugendliche kommen zudem aus den 10. Klassen anderer Schulformen neu in die gymnasiale Oberstufe, darunter auch neun von der Netphener Sekundarschule. „Dadurch bekommen wir eine starke Oberstufe“, sagt Göbel.

13 Einpendler aus Siegen

Von den 109 Fünftklässlern kommen 15 aus anderen Kommunen nach Netphen, darunter allein aus Siegen 13. Mehr als 80 Prozent bringen von den Grundschulen eine volle oder eingeschränkte Empfehlung für das Gymnasium mit. Die Anmeldezeit für die weiterführenden Schulen in Netphen läuft noch bis Samstag. Noch nicht bekannt ist, wie viele Viertklässler in diesem Jahr an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule auf dem Siegener Giersberg aufgenommen werden.

