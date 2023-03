Siegen: Warnstreik im öffentlichen Dienst – das bleibt dicht

Am Dienstag, 21. März, wird in Siegen-Wittgenstein gestreikt. (Symbolbild)

Siegen. Erneut wird im öffentlichen Dienst die Arbeit niedergelegt – auch in Siegen-Wittgenstein. Für die Streikenden geht es nach Köln.

Vor der möglicherweise entscheidenden dritten Verhandlungsrunde von Montag, 27., bis Mittwoch, 29. März, im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft Verdi für Dienstag, 21. März, Beschäftigte der Kommunen sowie der Ver- und Entsorgung erneut zum Warnstreik auf.

„Die Warnstreiks der letzten Wochen haben gezeigt, dass eine enorme Bereitschaft der Beschäftigten zur Durchsetzung der berechtigten Tarifforderung besteht“, betont die stellvertretende Geschäftsführerin des Verdi-Bezirk Südwestfalen, Bettina Schwerdt. Deutliche Gehaltssteigerungen, die vor allem in den unteren und mittleren Entgeltgruppen wirkten, müssten kommen. Ansonsten drohten Reallohnverluste – und die Menschen wüssten nicht mehr, wie sie die monatlichen finanziellen Belastungen stemmen sollten, fürchtet die Gewerkschaft.

Kreuztaler Kitas machen zu, Deponien ebenfalls nicht geöffnet

In der dritten Verhandlungsrunde müsse, so die Gewerkschafterin, ein deutlich besseres Angebot kommen, sonst drohe ein langer Erzwingungsstreik. Die Streikenden aus aus Siegen-Wittgenstein nehmen in Köln an einer der drei landesweiten Demonstrationen und Kundgebungen teilnehmen.

In Siegen-Wittgenstein müssen sich nicht zuletzt Besucherinnen und Besucher des Kreishauses auf längere Wartezeiten einstellen. Zudem bleiben die Deponien Fludersbach und Winterbach geschlossen. In Kreuztal sind städtische Kitas von den Auswirkungen des Warnstreiks betroffen: Geschlossen sind Kindergarten Langenau und Großtagespflegestelle Langenau, Regenbogen Eichen, Maluma Ferndorf und Zum Wäldchen, Kreuztal. Eingeschränkte Betreuung und in dringenden Fällen eine Notfallbetreuung bieten Buschhütten, Ferndorfer Knirpse, Hessengarten, Krombach und Osthelden an. In den übrigen städtischen Einrichtungen (Kunterbunt, Eichen, Fritz-Erler-Siedlung) findet eine uneingeschränkte Betreuung statt. Geschlossen bleibt zudem das Bürgerbüro im Rathaus.

