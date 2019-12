Wetterfrosch Willi Bürger an der Wetterstation der Realschule am Oberen Schloss.

Siegen. Der November 2019 war durchschnittlich warm, etwas zu trocken. Die Daten sammelt Bürger an der Wetterstation der Realschule am Oberen Schloss.

Willi Bürger wertet die Wetterdaten für November aus

Willi Bürger hat die gemessenen Daten des Novemberwetters (Wetterstation der Realschule am Oberen Schloss auf 307 Metern Höhe über nn) ausgewertet.

Temperaturen

Die Durchschnittstemperatur im November betrug 4,7° C. Das entspricht genau der 30-Jahre- Durchschnittstemperatur (1981-2010). Zum Vergleich: Der wärmste November war 1994 mit 7,7°, der kälteste 1985 mit gerade mal 0,8°. Der wärmste Tag war der 2. mit 12,3° im Schnitt. An diesem Tag wurde auch die Monatshöchsttemperatur von 15,2° gemessen. Der kälteste Tag war der 20. mit 1° im Tagesschnitt, die Tiefsttemperatur wurde am 30. mit -3,1° und am Boden am 21. mit -6,9° gemessen. Im November gab es 8 Tage Frosttage. Im Schnitt der letzten 30 Jahre hatte der November 5,1 Frosttage.

Niederschläge

Der Niederschlag im November betrug 83,2 Liter/qm und war damit um 18,5 Liter niedriger als der 30-Jahre-Durchschnitt (1981-2010) von 101,7 l. Es fielen 82 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags. Am meisten regnete es 1977 mit 195 Litern/qm. Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 28. mit 20,6 Litern. Die Niederschläge verteilten sich auf 21 Tage. Damit war dieser November wiederum zu trocken, genau wie alle Monate 2019 außer März und Oktober.

Wind

Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 27. mit 21,9 Meter/Sekunde = 79 km/h gemessen, was Windstärke 9 auf der Beaufort-Skala entspricht. Ansonsten wurde Stärke 8 nicht erreicht. Die Sonne schien im November 33 Stunden. Zum Vergleich: Im November 2007 schien sie nur 12, aber 2011 124 Stunden, der NRW-Schnitt lag in diesem Jahr bei 45 Stunden.

Fazit

Der November 2019 war durchschnittlich warm, etwas zu trocken, die Sonne schien wenig. Einen Wintereinbruch gab es noch nicht. Der meteorologische Herbst 2019 lag bei den Temperaturen mit 9,4° wieder wie zuvor schon der Frühling und der Sommer 0,4° über dem 30-Jahre - Schnitt von 9°, wobei der September etwas unter, der Oktober deutlich über und der November genau im Durchschnitt lagen. Der Niederschlag von 252,6 Litern lag etwas unter dem Durchschnitt von 280 Litern, damit fielen im Herbst 2019 etwa 90 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags. Die Sonne schien in den drei Herbstmonaten in Siegen nur 270 Stunden. Der Durchschnitt der letzten Jahre liegt bei 311 Stunden. Am 28.11. gab es mit 79 km/h die stärkste Windböe, Stärke 9 auf der Beaufort-Skala.

Es gab in diesem Herbst nur einen Sommertag mit Temperaturen über 25° (22. September), dazu elf Frosttage, drei im Oktober und acht im November mit Minustemperaturen in zwei Metern Höhe. Der Herbst 2019 war damit etwas zu warm und etwas zu trocken.

