Wilnsdorf: 10.000 Euro Schaden nach Kollision beim Abbiegen

Wilnsdorf. 10.000 Euro Sachschaden und zwei leicht Verletzte sind die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Samstag auf der B 54 ereignete

Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin war am Samstag, 20. Februar, gegen 13 Uhr auf der B 54, von Siegen her kommend, in Richtung Wilnsdorf unterwegs. Dort wollte sich an der Einmündung Marienburg nach links in Richtung Oberdielfen abbiegen.

Eine nachfolgende 22-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dabei wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

