Die Polizei in Siegen bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)

Kriminalität Wilnsdorf: 60 Altreifen illegal in Waldstück entsorgt

Wilnsdorf-Obersdorf. Spaziergänger finden in einem Wald bei Wilnsdorf 60 alte Reifen. Wer die Pneus dort abgeladen hat, ist unklar, die Polizei ermittelt.

Auf der B 54 zwischen Wilnsdorf und Rödgen haben Unbekannte alte PKW-Reifen illegal entsorgt.

Zeugen hatten am Freitagmorgen, 29. Januar, mehr als 60 Reifen in einem Waldstück gefunden und sich umgehend bei der Polizei in Siegen gemeldet.

Polizei Siegen bittet um Unterstützung

Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise einen verdächtigen Lkw oder Transporter an der B 54 gesehen haben, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

