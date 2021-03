Wilnsdorf: 78-Jähriger rammt Schild und wird eingeklemmt

Niederdielfen. Ein 78-Jähriger hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und fährt durch eine Hecke. Er und seine Beifahrerin werden eingeklemmt

Ein 78-Jähriger war mit seinem Pkw am Sonntag, 7. März, auf der Dielfestraße in Richtung Oberdielfen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts durch eine Hecke fuhr. Er fuhr ein Bushaltestellenschild um, er und seine 73-jährige Beifahrerin wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehren aus Niederdielfen und Flammersbach rückten an und konnten die beiden aus dem Pkw befreien. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

