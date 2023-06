Wilnsdorf: 85-jährige Autofahrerin kommt von der Straße ab

Oberdielfen. In der Nacht zu Samstag befuhr eine 85-Jährige mit ihrem Auto die L 723 in Fahrtrichtung Oberdielfen. Dann kam es zu einem Unfall.

Nach einem Unfall wurde eine 85-Jährige in der Nacht zu Samstag mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Frau fuhr mit ihrem VW-Golf von Wilnsdorf kommend auf der L 723 in Fahrtrichtung Oberdielfen. Aus ungeklärter Ursache geriet sie auf einer langen, geraden Strecke nahe dem Ortseingang Oberdielfen nach links von der Fahrbahn ab und der Pkw krachte in einen Graben.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Vorbeikommende Autofahrer hielten an, sicherten die Unfallstelle ab und holten die Seniorin aus dem Auto. Sie informierten den Rettungsdienst, die Polizei und die Feuerwehr. Nachdem die Seniorin im Rettungswagen behandelt wurde, sorgten die Ersthelfer auch dafür, dass der Wagen aus dem Graben herauskam.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland