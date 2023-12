Wilnsdorf: Airbags knallen auf – Opel ist Schrott

Wilnsdorf Beim Abbiegen in Wilnsdorf verliert ein 71-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen – und rutscht vor einen Baum.

Für einen 71-Jährigen endete eine Autofahrt am Dienstagmorgen, 12. Dezember, in einem Siegener Krankenhaus.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Der Mann war mit seinem Opel von Niederdielfen kommend auf der Grimbergstraße in Fahrtrichtung Eremitage unterwegs. An der Ecke B 54 bog der Fahrer nach rechts in Richtung Siegen ab. Sein Auto geriet aus bislang nicht geklärten Gründen auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, schlitterte auf den Seitenstreifen, rutschte eine Böschung hinunter und kollidierte mit einem Baum. Der Aufprall löste die Airbags aus.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Fahrer und brachten ihn in eine Siegener Klinik. Das Auto wurde total beschädigt, die Polizei taxiert die Schadenssumme auf rund 12.000 Euro. Ein Abschleppunternehmer musste das Fahrzeug mit einem Kran bergen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland