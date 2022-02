Wilnsdorf: Andreas Klein tritt als Fraktions-Chef zurück

Siegen-Wittgenstein. Die Fraktion Bürger für Wilnsdorf und FDP spricht dem Vorsitzenden Andreas Klein das Misstrauen aus. Der tritt zurück, gibt sich aber überrascht.

Andreas Klein tritt als Vorsitzender der Fraktion „Bürger für Wilnsdorf und FDP“ im Wilnsdorfer Rat zurück. Grund sind Unstimmigkeiten innerhalb der Fraktion. Sein FDP-Mandat im Kreistag wird Andreas Klein allerdings behalten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Andreas Klein tritt als Vorsitzender der Fraktion „Bürger für Wilnsdorf und FDP“ im Wilnsdorfer Rat zurück. Foto: FDP Siegen-Wittgenstein

Laut einer Mitteilung des Wilnsdorfer Fraktionsmitglieds Karsten Helmes sprachen Bürger für Wilnsdorf und FDP Andreas Klein einstimmig das Misstrauen aus, weil „sich die politischen Ansichten der Fraktionsmitglieder und des Fraktionsvorsitzenden über einen längeren Zeitraum unterschiedlich entwickelt haben, so dass die Basis für eine weitere Zusammenarbeit in seiner Funktion nicht mehr gegeben ist.“ In der Konsequenz sei „die Abwahl des bisherigen Fraktionsvorsitzenden in die Wege geleitet“ worden.

Siegen-Wittgenstein: Andreas Klein bleibt für die FDP im Kreistag

„Diese Nachricht kam überraschend und hat mich persönlich tief getroffen“, reagiert Andreas Klein in einer öffentlichen Mitteilung, in der er auch seinen Rücktritt ankündigt. Noch bei der Kommunalwahl 2020 habe die BFWuFDP mit fast 15 Prozent ihr seit Bestehen bestes Wahlergebnis erzielen können. „Ich teile die mir gegenüber gemachten Behauptungen und Vorwürfe in keinster Weise. Es wurden keine nachvollziehbaren Gründe für dieses Misstrauen genannt“, schreibt Andreas Klein. Die Aufgabe, Beschlüsse und Initiativen der Fraktion „umzusetzen und im Sinne der Fraktion zu vertreten und nach vorne zu bringen, habe ich zu jedem Zeitpunkt meiner Arbeit erfüllt und gewissenhaft wahrgenommen. Abstimmungsverhalten und Beschlusslage der Ratsfraktion „sprechen genau die gleiche Sprache“.

+++ Auch interessant:Siegen: CDU tauscht ihre Führung komplett aus+++

Er werde als fraktionsloses Mitglied im Rat der Gemeinde bleiben, heißt es weiter. Seinen Sitz für die FDP im Kreistag Siegen-Wittgenstein werde er behalten. „Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit bleibt bestehen, ebenso meine Überzeugung für unsere freiheitliche Partei“, betont Andreas Klein. „Mit unserem Fraktionschef Guido Müller habe ich bereits gesprochen und ihn über die Veränderung in Wilnsdorf informiert. Ich beende allerdings meine Mitgliedschaft in der Wählergemeinschaft BfWuFDP mit sofortiger Wirkung.“

Ihm sei „nach reiflicher Überlegung“ auch eine weitere Zusammenarbeit mit dem FDP-Landtagskandidaten und stellvertretenden Kreisvorsitzenden Andreas Weigel nicht mehr möglich: „Daher trete ich ebenfalls als stellvertretender Wilnsdorfer FDP Ortsverbandsvorsitzender zurück.“

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland