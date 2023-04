Wilnsdorf: Audi und Opel kollidieren vor Zebrastreifen

Auffahrunfall am Zebrastreifen in Wilnsdorf: Hierbei wurde ein Fahrzeugführer verletzt.

Wilnsdorf. An einem Zebrastreifen fuhr ein Opel-Fahrer einem Audi-Fahrer auf, als der einen Fußgänger über die Straße lassen wollte. Es entstand Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall mit einem verletzten Pkw-Fahrer kam es am späten Samstagnachmittag auf der Hagener Straße in der Wilnsdorfer Ortsmitte.

Ein Audi-Fahrer hatte an einem Fußgängerüberweg angehalten, um einen Fußgänger über die Fahrbahn zu lassen. Dies bemerkte ein nachfolgender Opel-Fahrer zu spät und fuhr ungebremst auf den stehenden Audi auf. Ein Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

