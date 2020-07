Wilnsdorf: Auto fährt in Gabelstaplerzinken, Fahrer verletzt

Wilnsdorf. Im Wilnsdorfer Industriegebiet Lehnscheid steht ein Gabelstapler so, dass die Zinken der Gabel ein Stück auf die Straße ragen. Mit fatalen Folgen

Die Kombination von tiefstehender Sonne und auf die Straße ragende Gabelstaplergabelzinken waren die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall im Wilnsdorfer Industriegebiet Lehnscheid.

Am späten Donnerstagnachmittag, 23. Juli, gegen 17 Uhr rangierte auf einem Werksgelände an der Dortmunder Straße ein 24-jähriger Arbeiter mit einem Gabelstapler. Mehrfach überquerte er dabei die Straße, um seine Arbeiten durchzuführen, so die Polizei am Freitag. Beim letzten Rangiermanöver stand der Gabelstapler so, dass die Zinken der Gabel ein Stück auf die Fahrbahn der Dortmunder Straße herausragten.

Tiefstehende verschlechtert Sicht auf Gabelstaplerzinken

In diesem Augenblick fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Fiat die Dortmunder Straße entlang und prallte gegen die Gabelzinken. Dabei wurde das Fahrzeug stark beschädigt, unter anderem löste auch der Airbag des Wagens aus, der 76-Jährige zog sich Verletzungen zu. Nach eigenen Angaben hatte der Senior den Gabelstapler aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht gesehen. Die schmalen Zinken, die in die Fahrbahn ragten, wären nach Polizeiangaben aber auch bei guter Sicht kaum wahrzunehmen gewesen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.