Kriminalität Wilnsdorf: Baustelle stört, Mann tritt Löcher in Asphalt

Wilnsdorf. Er zerschneidet Absperrbänder und tritt auf frischen Asphalt ein. In Wilnsdorf ist ein 28-Jähriger gar nicht mit einer Baumaßnahme einverstanden.

Auf einer Baustelle in der Ringstraße in Wilnsdorf hat am Mittwochmittag, 25. August, ein 28-Jähriger gleich mehrere Absperrungen beschädigt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hatte der Mann nach Zeugenaussagen Absperrbänder zerschnitten und einen Tag zuvor auf einem frisch geteerten Straßenabschnitt Löcher in den Asphalt getreten.

Polizei Siegen: Strafanzeige droht

Nach ersten Erkenntnissen fühlte sich der 28-Jährige durch die Baustelle gestört. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

