Wilnsdorf: Böse Überraschung-Auto nach Spaziergang demoliert

Die Polizei in Siegen sucht Zeugen für die Tat. (Symbolbild)

Wilnsdorf. Ein Fahrer stellt in Wilnsdorf seinen Wagen ab und geht spazieren. Als er zurückkehrt, ist der BMW erheblich beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Noch unbekannte Täter haben am Dienstagmittag, 29. September, einen BMW auf dem Wanderparkplatz an der B 54 in Wilnsdorf mutwillig beschädigt.

Wie dei Polizei in Siegen am Mittwoch mitteilt, war der Besitzer gegen 12.30 Uhr zusammen mit einem Freund zu einem Spaziergang aufgebrochen. Als die beiden knapp eine Stunde später zum Parkplatz zurückkehrten, stellten sie die Beschädigungen fest.

Täter schlagen mit Metall auf Auto in Wilnsdorf ein

An drei Stellen schlugen die Täter mit einem Gegenstand auf das Metall des Fahrzeugs ein. Zudem wurde über die gesamte Länge des PKW der Lack beschädigt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die mittags rund um den Wanderparkplatz unterwegs waren und den Vorfall möglicherweise beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Beamten in Siegen unter 0271/7099-0 entgegen.

