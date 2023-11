Service Wilnsdorf: Das ist neu am REWE-Markt in Wilgersdorf

Wilgersdorf Mit einer Poststation geht am Dreysse-REWE-Markt in Wilgersdorf ein neuer Service an den Start.

Eine zusätzliche Anlaufstelle für Post- und Paketservices gibt es ab sofort in Wilgersdorf: Deutsche Post und DHL haben am REWE-Markt am Sangweg 1 eine Poststation in Betrieb genommen. Ähnlich wie eine Packstation ist sie rund um die Uhr nutzbar, „allerdings mit deutlich erweitertem Angebot“, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

„Die neuen Poststationen bieten nahezu all jene Postdienstleistungen an, die Kundinnen und Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen“, heißt es weiter. Der Kauf von Brief- und Paketmarken, inklusive Zusatzleistungen wie Einschreiben, ist demnach ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Außerdem sei der Empfang von DHL-Paketen, Bücher- und Warensendungen sowie Groß- und Maxibriefen und Einschreiben ohne Zusatzleistungen direkt an dieser Station mit 45 Paketfächern möglich.

Wilnsdorf: Postleistungen rund um die Uhr an der neuen Poststation möglich

Standortgeber für die neue Poststation – sowie für die Packstationen in Niederdielfen an der Siegener Straße 29 und in Obersdorf an der Pastor-Stenger-Straße 1 – sind die Dreysse REWE-Märkte. Das Familienunternehmen ist zudem dreifacher Filialpartner der Deutschen Post: in Wilnsdorf am Marktplatz 4, in Wilgersdorf am Sangweg 1 und in Niederdielfen am Lindenplatz 7; an letztgenannter Stelle seit 25 Jahren. Dies war für die Deutsche Post Anlass, Geschäftsführer Kay Dreysse mit einer Urkunde und einem Präsent zu danken. „Wir freuen uns über diese langjährige, treue und vor allem auch zuverlässige Zusammenarbeit“, sagte Vertriebsmanager Ralf Oster.

„Wir sind den automatisierten Lösungen gegenüber immer aufgeschlossen eingestellt gewesen“, betonte Kay Dreysse. „Wir sehen sie nicht als Bedrohung für das Geschäft in unseren Postfilialen, sondern vielmehr als eine 24 Stunden am Tag zu nutzende Ergänzung unseres Angebots – vor allem natürlich zur Paketabholung, aber an dieser neuen Poststation eben auch mit bestimmten Filialleistungen.“ Auch Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler freut sich über die neue Station. „Nur kurze Wege zurücklegen zu müssen für die Dinge des Alltags, das macht Lebensqualität aus. Und da ist dieser neue Postservice im Ort ein echter Gewinn für die Wilgersdorferinnen und Wilgersdorfer.“

Wilnsdorf: Poststation ist intuitiv bedienbar – sonst gibt‘s Hilfe per Video-Chat

Die Poststation hat einen Touchscreen und ist „intuitiv bedienbar“, wie Vertriebsmanager Ralf Oster erklärt. Wer dennoch Schwierigkeiten habe, könne über das Bedienfeld per Video den Kundenservice kontaktieren. Auf dem Bildschirm der Poststation erscheinen dann eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, um weiterzuhelfen. Die Automaten haben zudem einen integrierten Briefkasten sowie Fächer für Pakete und Päckchen. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Die Nutzung der Poststation ist kostenfrei. Um Pakete und Päckchen an der Poststation zu empfangen, ist ähnlich wie bei der Packstation eine einmalige Registrierung unter dhl.de/registrierung erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter dhl.de/poststation.

