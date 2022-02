Wilnsdorf: Die Sprengung der Talbrücke Rälsbach im Video

Die zweite Hälfte der Talbrücke Rälsbach ist bei der Sprengung wie geplant in sich zusammengestürzt.

Wilnsdorf. Die Sprengung der zweiten Hälfte der Rälsbach-Talbrücke bei Wilnsdorf lief am Sonntagvormittag erfolgreich. Hier geht es zu einem Video.

Die – alte – Talbrücke Rälsbach ist endgültig Geschichte. Die zweite Hälfte des Bauwerks wurde am Sonntagvormittag kontrolliert zum Einsturz gebracht. „Das war eine 1A-Sprengung“, kommentiert Sprengmeister Michael Schneider.

Es ist die zweite Brückensprengung in diesem Bereich in diesem Montag. Genau drei Wochen zuvor war die nur rund 300 Meter entfernte Talbrücke Rinsdorf dran. „Auch diesmal hat alles reibungslos funktioniert“, schreibt die für die Maßnahme zuständige Autobahn Westfalen. „Die Talbrücke liegt exakt im vorbereiteten Fallbett.“

Autobahn 45 bei Siegen: Sprengung der Talbrücke Rälsbach eine Herausforderung

Die Rälsbach kann zwar mit 26 Metern Höhe und 161 Metern Länge nicht mit der „großen Schwester“ Rinsdorf mit 70 Metern Höhe und 485,5 Metern Länge mithalten – dennoch „gab es für Sprengmeister Michael Schneider und sein Team eine Herausforderung der besonderen Art“. Aufgrund der Tallage und des angeordneten Absperrbereichs war die Brücke für die Sprengmannschaft und die Projektverantwortlichen nämlich lediglich über einen Monitor einsehbar. „Heute müssen wir uns besonders auf die Technik verlassen, doch mit Hilfe von hochauflösenden Drohnen ist das überhaupt kein Problem“, sagt Michael Schneider.

Diese besondere Lage war auch der Grund, wieso diesmal keine ausgewiesenen Zuschauerbereiche eingerichtet werden konnten – wie sonst bei Brückensprengungen üblich. Am frühen Sonntagmorgen schon hatte die Absperrposten des Ortsverbandes Siegen des Technischen Hilfswerks (THW) ihre Positionen bezogen, um die Sperrzone rund um die Talbrücke abzuschotten. An insgesamt 24 Punkten in einem Radius von 300 Metern nahmen die THWler Aufstellung.

Siegen: Sprengung der Talbrücke Rälsbach bei Wilnsdorf erfordert Sperrung der A 45

Um 8 Uhr wurde die A 45 in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Um Punkt 11 rief Michael Schneider dann die vier berühmten Worte „Drei, zwei, eins – Zündung“ – und nur vier Sekunden später fiel das Bauwerk in die Tiefe. Erneut lief alles nach Plan: Die insgesamt vier Pfeilerpaare haben sich wie ein Zollstock zusammengefaltet, der Überbau ist senkrecht nach unten gestürzt. Michael Schneider war mehr als zufrieden. „Die Brücke ist wirklich senkrecht nach unten gefallen“, resümierte er. Die Begutachtung des bereits fertiggestellten nördlichen Teilbauwerks durch die Bauwerksprüfer ergab im Anschluss, dass die neue Brücke durch die Sprengung keinerlei Schäden davon getragen hat. Die A 45 wurde daraufhin am Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Aufräumarbeiten unter der Brücke starten bereits in der kommenden Woche und werden bis Ende April andauern. Danach beginnen die Bauarbeiten für die neue Brücke. Mit der Sprengung der Talbrücke Landeskroner Weiher steht im Herbst diesen Jahres das nächste A 45-Großereignis auf dem Programm. Auch bei den Talbrücken Rahmede und Eisern sind Sprengungen geplant.

