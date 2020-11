Wilnsdorf: DRK-Frauenverein verabschiedet Christa Schuppler

Wilnsdorf. Der DRK-Frauenverein verabschiedet Christa Schuppler nach elf Jahren als Leiterin. Kita-Leiterinnen und Verein überreichen Blumenstrauß zum Dank

Elf Jahre lang war Christa Schuppler Vorsitzende des DRK-Frauenvereins Wilnsdorf, dessen heutige Hauptaufgabe vor allem in der Trägerschaft von fünf Kindertageseinrichtungen und einer Großtagespflegestelle in der Gemeinde Wilnsdorf besteht. Bei einem gemeinsamen Treffen wurde Schuppler jetzt von einer Abordnung der Kita-Leiterinnen, dem stellvertretenden Vorsitzenden Helmut Eich, Geschäftsführerin des DRK-Frauenvereins Nicole Klein, sowie Vereinskassiererin Kerstin Krumpholz verabschiedet.

Großes Engagement für DRK-Frauenverein Wilnsdorf

Eich bedankte sich bei Schuppler mit anerkennenden Worten für ihre mehr als pflichtbewusste Übernahme des Vorsitzes des DRK-Frauenvereins und der damit verbundenen Verantwortung. Sie habe diese wichtige Aufgabe stets mit hohem Engagement und vor allem ganz viel Herzblut wahrgenommen, waren sich alle Anwesenden einig.

Zusammen blickten sie auf elf gemeinsame Jahre zurück, in denen viel passiert ist. So standen einige große Bau- und Erweiterungsmaßnahmen an. In fast allen DRK-Kitas in der Gemeinde Wilnsdorf wurde das Betreuungsangebot – insbesondere im U3-Bereich durch umfängliche Baumaßnahmen erweitert, 2017 konnten außerdem neun weitere U3-Kinder in der damals neu gegründeten Großtagespflegestelle „Anzhäuser Küken“ ihr Nest beziehen. Die „Mooswichtel“ bevölkern als eine Erweiterung des pädagogischen Angebotes nunmehr bereits seit 2017 den Niederdielfer Wald.

Gute Wünsche zum Abschied

Die Kita in Oberdielfen bekam zum Kita-Jahr 2017/2018 durch eine umfangreiche Baumaßnahme eine neue Kindergartengruppe. Zudem wurden die beiden „Dielfer“ Einrichtungen 2015 gemeinsam zum Familienzentrum Galileo Dielfen zertifiziert. Aktuell wurde die Kita Obersdorf erweitert, um das Raumkonzept für den Erhalt von 4 Kita-Gruppen auch zukünftig vorhalten zu können.

Vor allem die zahlreichen bunten Feste mit vielen leuchtenden Kinderaugen sowie die jährlichen Mitgliederversammlungen, bei denen immer viel Fröhlichkeit herrschte, werden allen in guter Erinnerung bleiben. Helmut Eich, Nicole Klein, Kerstin Krumpholz sowie die anwesenden Kita-Leiterinnen hatten Christa Schuppler zum Abschied Blumen mitgebracht und wünschten ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute.

